Lil Durk arrestado en Florida: acusan al rapero, ganador del Grammy, de participar de un asesinato

El músico enfrenta graves acusaciones federales luego de un ataque armado en Los Ángeles en el que murió una mujer y, según las autoridades, se relaciona con un ajuste de cuentas en el mundo del hip-hop.

Por Cecilia Castro

Fuente: Infobae

El rapero estadounidense Lil Durk, de 32 años, fue arrestado en el sur de Florida por cargos federales de conspiración para cometer asesinato a sueldo. La acusación surge en relación a un intento de asesinato del también rapero Quando Rondo, en el que murió Saviay’a Robinson, prima de Rondo, durante un ataque a tiros en una gasolinera de Los Ángeles. Según informó el medio local, Chicago Tribune, Durk y cinco miembros de su colectivo musical Only The Family (OTF) fueron arrestados bajo acusaciones que incluyen “conspiración para cometer asesinato por encargo” y “uso de una ametralladora en un crimen violento que resultó en una muerte”.

En documentos judiciales presentados el jueves, la fiscalía afirma que Durk, cuyo nombre real es Durk Devontay Banks, organizó el ataque en represalia por la muerte de su amigo y miembro de OTF, el rapero King Von. Se menciona además que Durk fue arrestado mientras intentaba huir del país. NBC News informa que tras su detención en Miami, el Servicio de Alguaciles estadounidenses lo mantiene bajo custodia sin derecho a fianza.

La muerte de King Von

El origen de la disputa entre Quando Rondo y Lil Durk se remonta a un incidente trágico de noviembre de 2020 en el que fue asesinado el rapero King Von en Atlanta, Georgia. Durante una pelea entre Von y Rondo en un club nocturno de Atlanta, un amigo de este sacó un arma de fuego y disparó fatalmente contra Von, cuyo nombre real era Dayvon Bennett. Desde entonces, la enemistad entre ambos raperos se intensificó, según los fiscales, a tal punto que Lil Durk habría ofrecido una recompensa monetaria a quien matara a Rondo, “dejó en claro, en lenguaje codificado”, describe la acusación.

La investigación también ha puesto en el centro al colectivo Only The Family, fundado por Lil Durk y conocido por producir y distribuir música de rap de artistas de Chicago. Durante la investigación, los fiscales identificaron a cinco miembros de OTF, presuntamente enviados desde Chicago a Los Ángeles para ejecutar el ataque. Según documentos judiciales, estos integrantes de OTF, quienes también poseen antecedentes de pandillerismo, fueron arrestados en Chicago y enfrentan cargos de “conspiración y uso de instalaciones interestatales para cometer asesinato por encargo”.

En la acusación formal presentada por la fiscalía, se detalla que Lil Durk habría financiado el operativo de seguimiento y ataque contra Quando Rondo. Según documentos del FBI citados por AP, Durk envió a cinco integrantes de Only The Family (OTF) desde Chicago a Los Ángeles para llevar a cabo el asesinato y financió su viaje. La declaración judicial incluye mensajes de texto en los que Durk indica a un asociado que no reserve vuelos “bajo ningún nombre que esté involucrado conmigo”, además de registros en video que lo muestran en una casa en San Fernando Valley mientras organizaba el ataque.

La planificación del ataque fue minuciosa: el acusado Kavon Grant alquiló autos de lujo, compró máscaras y consiguió armas de fuego, incluida una ametralladora modificada. Estos preparativos fueron detallados en la acusación judicial citada por Chicago Tribune, donde se indica que “Grant adquirió las herramientas necesarias para rastrear, acechar y matar” a Rondo, utilizando “instalaciones de comercio interestatal y exterior” como aviones y automóviles.

La reacción de los seguidores del rapero

La noticia del arresto de Lil Durk sorprendió a su base de seguidores, generando una fuerte reacción en redes sociales. Los fanáticos mostraron incredulidad y consternación ante la detención del rapero, destacando que Lil Durk “intentaba convencer a todos de que estaba cambiando su vida”, como expresó un usuario en X (antes Twitter). Otros recordaron su reciente reconocimiento al recibir las llaves de la ciudad de Chicago, un hecho que había reforzado la idea de su rehabilitación social.

La detención de Lil Durk llega en un momento crucial de su carrera artística. El rapero, quien es uno de los más destacados en el género de drill y líder de OTF, ha ganado reconocimiento tanto por su música como por sus colaboraciones con artistas de renombre. Lil Durk obtuvo un Premio Grammy en febrero de 2024 a la mejor interpretación de rap melódico por su colaboración con J. Cole en la canción All My Life. Este año también recibió un honor simbólico cuando la ciudad de Chicago le otorgó las llaves de la ciudad, un reconocimiento que consolidó su papel en la escena musical de Chicago.