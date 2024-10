Lima revela que tuvo una “relación difícil” con Morales y dice que CIDH reconoce fallo que anula la reelección indefinida

El exministro Lima en una imagen de archivo. Foto: APG

El exministro de Justicia, Iván Lima, dijo que la sentencia constitucional 1010 y el informe sobre la reelección de la Comisión Interamericana Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cierran el debate «y ponen punto final» sobre la repostulación en el país y reveló que tuvo una “relación difícil” con el exmandatario y jefe del MAS, Evo Morales.

“Ese informe (121/24 de inadmisibilidad de la CIDH) reconoce que la sentencia 1010 es el instrumento jurídico que anula la nefasta sentencia 84/2017, esa sentencia del derecho humano a la reelección, eso no hay más, porque lo dijo el Tribunal Constitucional y porque lo está reconociendo la CIDH”, declaró la exautoridad en un diálogo con la emisora de Correo del Sur.

El pasado 26 de septiembre, la CIDH señaló que el Tribunal Constitucional Plurinacional revisó su posición inicial de permitir la reelección indefinida, y en ese marco cita la sentencia constitucional 1010 que aborda el tema de la reelección en Bolivia.

En la entrevista citada, Lima añadió: “La 1010 dice que la reelección, continua o discontinua, se hace por una sola vez y que no hay posibilidad que un presidente está por más de 10 años, bajo la Constitución y el artículo 168, que cierra todo el debate, ya no hay posibilidad de que Evo Morales pueda ser candidato el próximo año”.

El 28 de noviembre de 2017, el TCP emitió la sentencia 0084/2017 que dio luz verde a la reelección indefinida en Bolivia, pero la sentencia constitucional 1010/2023, del 28 de diciembre de 2023, dispuso, entre otros detalles, que “no existe derecho absoluto a la postulación indefinida”.

El exministro indicó que ese informe de la CIDH tiene un carácter vinculante en el país e insistió en que “ha cerrado por completo la posibilidad de reelección, esa sentencia es oro puro”. “Coincidimos con varios juristas de Bolivia y el mundo que se trata de un punto final al tema de la reelección”.

Lima renunció a la cartera de Justicia el pasado viernes 25, tres años y 10 meses que fuera nombrado ministro por el presidente Luis Arce.

Sobre su relación con Evo Morales, Lima dijo que no se trata de un “tema de interés público”, pero subrayó que tuvo un vínculo difícil. “Tuvimos una relación muy difícil, me quedo con esa respuesta, no ha sido la relación más amigable entre el jefe de un partido y el ministro de Justicia de ese partido que está en el Gobierno”.

Añadió que prueba de esa “relación difícil”, son las publicaciones de Morales en la red X. “No es algo que yo tolere o admita; cuando me dicen que haga algo que va contra mi conciencia, nunca lo he hecho y no pienso comenzar, así sea Evo Morales que me lo pide”.

