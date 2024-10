Lisa Marie Presley consumía 80 pastillas al día durante su adicción a los opioides

El libro póstumo “From Here to the Great Unknown”, completado gracias a su hija, detalla su lucha contra las drogas y otras curiosidades como su relación con Michael Jackson.

Lisa Marie Presley reveló en su libro póstumo los detalles de su adicción a los opioides, una lucha que comenzó tras el nacimiento de sus gemelas en 2008. La hija del icónico Elvis Presley compartió en su obra From Here to the Great Unknown que llegó a consumir hasta 80 pastillas al día. “Fue una evolución que sólo se agravó; tomaba cada vez más para poder estar drogada y realmente no sé cuándo el cuerpo decide que ya no puede más, pero lo hace en algún momento”, afirmó la artista en sus propias palabras.

Desde un principio, Lisa Marie había sido sincera sobre su historia con los analgésicos, la cual comenzó después del nacimiento por cesárea de sus gemelas Finley y Harper. “Era demasiado doloroso estar sobria”, escribió, resaltando el intenso sufrimiento que la llevó al abuso de sustancias, hecho que sorprendió a su familia.

Presley utilizó opioides inicialmente para manejar el dolor postoperatorio tras su cesárea, aunque más tarde necesitaba las pastillas para dormir

Su hija, Riley Keough, relató a la revista People que su madre inicialmente usaba los opioides para lidiar con el dolor postoperatorio y luego para poder dormir de manera profunda. Antes de esta etapa, Lisa Marie evitaba incluso medicamentos comunes como el Advil o el Tylenol; sin embargo, posteriormente su situación se fue agravando.

La adicción de Lisa resultó en estancias hospitalarias y finalmente en una rehabilitación ordenada por la corte en Los Ángeles. Asimismo, Keough detalló en el libro cómo su mamá finalmente decidió someterse a una cirugía bariátrica, aunque ella percibía que Lisa Marie aún no estaba lista para un cambio total hacia la sobriedad.

Su hija, Riley Keough, compartió que la adicción de Lisa Marie resultó en estancias hospitalarias y una rehabilitación ordenada por la corte en Los Ángeles

A pesar de abandonar el uso de narcóticos después del tratamiento, Presley comenzó a consumir lo que denominó un “cóctel post-rehabilitación”, hasta que una crisis epiléptica la llevó nuevamente al hospital y la forzó a reconsiderar su vida. “Ella fue muy castigada por la convulsión,” compartió Keough con People.

La relación de Lisa Marie Presley con Michael Jackson también se aborda en el libro, revelando facetas íntimas sobre su corta pero intensa conexión. En sus memorias, Lisa Marie revela: “Cuando estuvimos juntos, me dijo que todavía era virgen”. Según relata, Jackson había tenido encuentros no físicos con mujeres como Tatum O’Neal y Brooke Shields, y aunque Madonna intentó acercarse a él, nada ocurrió.

El libro también aborda la relación de Lisa Marie con Michael Jackson, revelando aspectos íntimos de su conexión, que comenzó en 1994 con su matrimonio

Durante un viaje a Las Vegas, Jackson le confesó su amor, lo que la llevó a considerar seriamente una futura vida juntos, algo que se convirtió en realidad con su matrimonio en mayo de 1994. Sin embargo, pese a los buenos momentos, la pareja terminó divorciándose en 1996. Al parecer, el abuso de diversas sustancias por parte del rey del pop fue clave para que Presley decidiera alejarse de él.

El legado de Lisa Marie Presley

El libro póstumo completa el perfil de una mujer que fue mucho más que la hija de un ídolo musical. “Porque era la hija de Elvis Presley, mi madre siempre fue objeto de conversación, debatida y diseccionada”, comentó Riley. El propósito de Lisa Marie con su historia era ofrecer una mirada más profunda a su vida, un esfuerzo que su hija completó escuchando varias cintas con muchos recuerdos que dejó su madre antes de morir.

El propósito de Lisa Marie con su autobiografía fue crear una conexión humana, un deseo que su hija, Riley, también comparte al finalizar la obra póstuma

El fallecimiento de Lisa Marie Presley en enero de 2023 por una obstrucción intestinal, complicación tardía de su cirugía, marcó el cierre de una vida plagada de altibajos. Su obra póstuma, finalizada gracias a su hija, se presenta como un intento por humanizar su figura más allá de los titulares del espectáculo que la retrataron en sus años de fama.

En sus líneas finales, Keough expresa el deseo compartido de conexiones humanas que traspasen las experiencias únicas. “Su esperanza con este libro era simplemente la conexión humana. Así que esa es también la mía,” concluye Riley al medio People.