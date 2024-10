Literatura boliviana en Iberoamérica

Del 13 al 16 de octubre de 2024, se celebrará en Salamanca, España, el XXVII Encuentro de Poetas Iberoamericanos, el mayor evento literario de Iberoamérica y de relevancia mundial que reúne año tras año a voces poéticas de diversas latitudes de habla hispana, italiana y portuguesa. Organizado por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, el encuentro será una nueva oportunidad para proyectar a escala global la literatura de distintos países que participan con sus respectivos poetas que los representan. Este es un evento en el cual la poesía dialoga en distintas lenguas y tradiciones literarias.

La coordinación del evento estará, como en años anteriores, en manos del reconocido poeta y catedrático de la Universidad de Salamanca, Alfredo Pérez Alencart, cuya habilidad para cohesionar voces literarias de diversos rincones del mundo será una vez más clave para el éxito del encuentro. Su dedicación y esfuerzo para organizar este evento año tras año han sido fundamentales para que el Encuentro de Poetas Iberoamericanos mantenga su vitalidad y siga siendo un punto de referencia en el panorama literario internacional.

El XXVII Encuentro de Poetas Iberoamericanos no solo será un evento de intercambio literario, sino también un espacio que fomentará el diálogo cultural y educativo, el acercamiento entre diferentes sensibilidades artísticas, como la música y la pintura. Este tipo de eventos son esenciales para el desarrollo humano y el diálogo de los pueblos, ya que permite a personas de diferentes orígenes, idiomas, contextos socioeconómicos y socioculturales establecer redes de divulgación de la literatura de sus países, compartir experiencias de sus procesos creativos, conferencias de carácter académico en la literatura y la filología, en la filosofía y los estudios culturales, propiciando la crítica literaria.

En un tiempo donde la diversidad y el respeto por la diferencia son más importantes que nunca, encuentros como este ofrecen una plataforma para la construcción de puentes entre las distintas poéticas que forman parte de Iberoamérica.

Este 2024, la literatura boliviana estará presente, esta vez con la participación de cinco poetas: Homero Carvalho, Patricia Gutiérrez, Valeria Sandi, Benjamín Chávez y mi persona. Cada uno posee una trayectoria relevante en la literatura boliviana y ha logrado trascender fronteras, llegando a Iberoamérica y contando con traducciones al árabe, inglés, italiano y portugués. Todos ellos se integrarán en un diálogo con una veintena de poetas provenientes de diversos países de Iberoamérica.

Así mismo estos poetas promueven en distintas instancias la obra poética de otros escritores y de la literatura boliviana en general, ya sea mediante festivales, encuentros, actividades poéticas, estudios literarios, investigaciones de autores, etc. como ser la obra de la poeta Emma Villazón, que está siendo estudiada en distintos círculos académicos de España, la obra de las poetas Jéssica Freudenthal, Gigia Talarico, Oscar Gutiérrez, Pablo Carbone, Adriana Lanza, Lucía Carvalho, etc. Así como la organización de eventos para la expresión poética, como ser Poesía en la calleja o eventos como Jauría de Palabras, Poetas del Mar interior de América, Poesía en la ciudad de los anillos, etc. Es decir, son poetas que además de trabajar su obra, están en constante divulgación y reflexión de la literatura boliviana.

Será una ocasión única para que las voces de Bolivia se entrelacen con otras expresiones poéticas transcontinentales, generando un intercambio enriquecedor entre diferentes culturas y estilos literarios. Los poetas bolivianos, con su participación, representarán la rica tradición literaria del país y contribuirán a seguir visibilizando la poesía boliviana en el escenario iberoamericano. Estos autores representarán a un país cuya producción literaria está en constante crecimiento, y cuya voz en el panorama poético internacional se ha vuelto cada vez más relevante. Será un momento ideal para que la literatura boliviana continúe expandiendo sus horizontes y encontrando nuevos lectores en las distintas lenguas de Iberoamérica.

Además, la participación de los poetas bolivianos será una oportunidad valiosa para seguir promoviendo el estudio de la literatura boliviana más allá de sus fronteras, en espacios como la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, el teatro Liceo de Salamanca, con la presencia de catedráticas que comentarán algunos trabajos poéticos de los participantes, entre ellas la catedrática de Filología, María Ángeles Pérez López.

El XXVII Encuentro de Poetas Iberoamericanos, organizado con la misma dedicación y profesionalismo de cada año por el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, promete ser una celebración de la palabra poética y del intercambio entre los pueblos e idiomas del mundo.

Claudia Vaca, filóloga