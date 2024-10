Lituania se prepara para un posible ataque ruso

El país fortifica varios puentes que lo conectan con Kaliningrado, un enclave ruso situado en pleno corazón de Europa con el que hace frontera.

Fuente: https://as.com

Lituania ha fortificado uno de los puentes que conecta su país con el enclave ruso de Kaliningrado, preparándose así para un eventual ataque del Kremlin. Kaliningrado forma parte de Rusia y se encuentra situado en el corazón de Europa, entre Polonia, Lituania y bañado por las aguas del mar Báltico.

“Lituania ha fortificado otro puente sobre el río Nemunas en la ruta que lleva a Kaliningrado. Las fortificaciones avanzan según lo previsto y se prevé la demolición de algunos puentes. Las fortificaciones contarán con el apoyo de fuego, en caso de que sea necesario, para detener y destruir al enemigo”, ha señalado el Ministerio de Defensa lituano en X.

La imagen publicada muestra varias estructuras piramidales colocadas sobre la carretera de uno de los puentes que conecta ambos territorios, con la función de bloquear el paso a vehículos rusos. Lituania está preparada para dinamitar esos puentes si fuera necesario.

🇱🇹Lithuania has fortified another bridge over the Nemunas River on the route from the Kaliningrad. Fortifications are progressing as planned, with some bridges set to be demolished. Fortifications will be supported by firepower, in case it’s needed, to stop and destroy the enemy. pic.twitter.com/aixkjOJpUs

— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) October 9, 2024