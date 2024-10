“¡Lo chocaron y abandonaron!” Motociclista se encuentra en terapia intensiva

Santa Cruz. Un joven motociclista se encuentra en la unidad de terapia intensiva luego que fuera chocado y abandonado en plena vía, su familia clama por justicia.

La madrugada de este sábado, un grave accidente de tránsito en la capital cruceña dejó a un motociclista herido en una clínica local, donde actualmente se encuentra en terapia intensiva. El incidente ocurrió cuando el conductor fue abandonado en el lugar del accidente, lo que complicó su situación.

El motociclista presenta múltiples fracturas en el rostro, y su familia ha expresado su preocupación por los elevados costos médicos, que superan los 20.000 bolívares. Urgentemente, requieren realizar una cirugía reconstructiva.

“Él estaba retornando a casa en la madrugada, ocurrió un accidente y le chocaron, no le auxiliaron, lo dejaron abandonado. Le destrozaron la cara, tienen que colocarle plaquetas, en la mandíbula y nariz, no sabemos cómo va reaccionar (…) No sabemos cómo va reaccionar mi hermano”, relató la hermana.

Los familiares han solicitado a la persona responsable del accidente que se presente y asuma la responsabilidad, cubriendo los gastos médicos generados. Asimismo, han interpuesto una denuncia ante la policía, con la esperanza de que se logre identificar y capturar al culpable.