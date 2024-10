Londres ya ha formado a 200 pilotos ucranianos para volar cazas F-16

Se informa que el programa de formación contempla un «siguiente paso» y consiste en entrenamientos avanzados.

El Reino Unido ha capacitado a 200 pilotos ucranianos para manejar cazas F-16 de fabricación estadounidense, comunicó en X el vicesecretario de Estado para las Fuerzas Armadas en el Gabinete británico, Luke Pollard.

«Asistí hoy a la graduación de los últimos pilotos del programa de entrenamiento de la Fuerza Aérea Real», escribió el funcionario. «Estos pilotos volarán pronto en los F-16 ucranianos».

El funcionario reafirmó que su país está dispuesto a prestar apoyo a Kiev «durante el tiempo que sea necesario».

Un tuit de la propia Fuerza Aérea Real detalla que el embajador de Ucrania en Londres, el general Valeri Zaluzhny, también estuvo presente en la graduación. Se informa que el programa de formación contempla un «siguiente paso» y consiste en entrenamientos avanzados y la «conversión a F-16 con países socios».

