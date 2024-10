Los «espectáculos sexuales» de P. Diddy: ¿celebridades y Hollywood en problemas?

Famosos que han sido muy cercanos al rapero no han hablado abiertamente sobre el asunto, lo que ha suscitado dudas sobre cuánto sabían y qué tan involucrados podrían estar.

El rapero estadounidense Sean John Combs, más conocido como P. Diddy, sigue siendo noticia desde su arresto el pasado 16 de septiembre en Nueva York, acusado de tráfico sexual, conspiración para cometer crimen y transporte con fines de prostitución. Sin embargo, mientras permanece en prisión en Brooklyn, tras negársele la libertad bajo fianza, la atención se está centrando ahora en las celebridades que han hecho parte de su círculo íntimo durante años. Hasta el momento, algunos de los famosos que han sido muy cercanos al músico no han hablado abiertamente sobre el asunto, lo que ha suscitado dudas sobre cuánto sabían sobre las supuestas actividades ilegales de Diddy y qué tan involucrados podrían estar.



Entre los más nombrados está el rapero Jay-Z, considerado un amigo muy cercano a Combs. Aunque han sido colaboradores habituales a nivel musical y profesional y han sido fotografiados juntos en muchas ocasiones, Jay-Z no ha hecho comentarios sobre el caso ni acerca de las numerosas demandas civiles por agresión sexual que antecedieron a su arresto, señala la revista Forbes. Mientras, el rapero 50 Cent, que lleva décadas criticando en redes a P. Diddy por sus líos judiciales, ha hecho burla del distanciamiento de Jay-Z del escándalo. En marzo pasado, después de que la Policía allanara las propiedades de Combs, 50 Cent publicó en Instagram* un montaje con una fotografía de Jay-Z en un cartón de leche con la palabra «desaparecido». «Jay está en hibernación, no va a salir hasta que esta mierda con Puff [P. Diddy] se acabe», escribió en mayo en la misma red social.

Justin Bieber, Usher y JLo

El cantante canadiense Justin Bieber pasó tiempo con Combs al principio de su carrera. En medio de la polémica que rodea hoy al rapero, se ha popularizado un video de 2009 en el que Diddy dice que el entonces adolescente pasaba 48 horas con él. «Dónde estamos pasando el rato y qué estamos haciendo, realmente no lo podemos revelar, pero definitivamente es el sueño de un chico de 15 años», se le oye decir. Aunque no se ha insinuado sobre ninguna actividad ilícita, la grabación ha planteado dudas sobre la relación entre ambos.

En los años posteriores, se les vio juntos con menos frecuencia, pero parecieron seguir en buenos términos. Aunque Bieber no ha hablado públicamente sobre los problemas de Combs, su relación ha sido noticia en los últimos días tras hacerse viral una canción que se le acredita al canadiense y cuya letra habla de que «se perdió en una fiesta de Diddy». Al respecto, el canal CBS News, citando investigadores, señala que la pista, que apareció en abril y parece hacer referencia a las conductas inapropiadas de Combs, fue probablemente creada con el uso de inteligencia artificial. No hay constancia de que el cantante la haya publicado ni aparece en su catálogo.

🚨 Justin Bieber just dropped a new song and talks about losing himself at a “Diddy party” 📢 Diddy is a predator and a pedophile, just like Joe Biden, his son Hunter, Bill Clinton, and Lebron James, among many others on the left pic.twitter.com/QFgwavKxG4 — The Dibster (@richarddibX) May 23, 2024

La cantante Jennifer López y P. Diddy mantuvieron una relación intermitente entre 1999 y 2001, un periodo marcado por un tiroteo en un club nocturno en el cual estuvieron involucrados. Fueron arrestados, pero los cargos contra la bailarina y actriz fueron retirados. JLo confirmó en 2003 que Combs le había sido infiel y en 2014 afirmó tenerle respeto y admiración. Recientemente, han vuelto a circular en la Red fotos de ambos en sus fiestas, pero ella ha guardado silencio al respecto.

It’s possible, but the Fed’s have the same guy working the Diddy case as the Epstein case. How many guys did they expose on Epstein….zero. And now the Feds have a truckload of videos….what will they do? Jennifer Lopez seen in bed with ex Diddy at one of his ‘parties’ in… pic.twitter.com/nWSpMz9nqw — floridanow1 (@floridanow1) September 22, 2024

El músico Usher fue muy cercano al rapero, que no solo produjo su primer álbum de estudio, sino que además fue su tutor legal y lo acogió en su casa durante un año cuando era un adolescente. Usher ha guardado silencio sobre los detalles de su tiempo con Combs, aunque en una entrevista de 2016, que resurgió en marzo con la investigación a Diddy, comentó que no enviaría a sus hijos a vivir con él.

En ese entonces, Usher habló sobre su experiencia de vivir con el artista en la década de los 90, cuando él tenía unos 14 o 15 años, y desmintió que la vivienda fuera escenario de masivas orgías con mujeres. No obstante, dijo que era un lugar «bastante salvaje». «Tuve la oportunidad de ver algunas cosas. Fui allí para ver el estilo de vida y lo vi. No sé si podría permitirme el lujo de entender lo que estaba viendo. Tenía mi propia curiosidad. Simplemente no lo entendía. Era bastante salvaje. Una locura», confesó.

«Elaborados espectáculos sexuales»

En la acusación penal federal contra Sean Combs se le inculpa, entre otros delitos, de dirigir una «empresa» criminal y de ser el responsable de coordinar una serie de eventos a los que el rapero se refería como ‘Freak Offs’. Según la Fiscalía, se trataba de «elaborados espectáculos sexuales» en las que obligaba a mujeres a mantener relaciones, de forma frecuente y por varios días, con trabajadores sexuales masculinos, que implicaban además el consumo de abundantes drogas.

De acuerdo con Forbes, a lo largo de la década de 2000, Diddy fue famoso por sus «fiestas blancas», ostentosas reuniones en los que los invitados tenían que vestir de blanco y que se convirtieron ser el centro de atención de Hollywood y de celebridades de alto perfil como Kim Kardashian, Paris Hilton, Sarah Jessica Parker, Mariah Carey o Leonardo DiCaprio. El medio The Blast señala que la mansión de Diddy en East Hampton, Nueva York, habría sido escenario de esas megafiestas, y destaca la reaparición de un video de 2005 en el que varios famosos alaban estas exclusivas veladas.

Dam, everyone wanted to go to a P. Diddy all white party. I barley recognized Kevin HEART, and Jay-Z and Leonardo DiCaprio seem to make a regular appearance 👀 pic.twitter.com/04SuojXwfM — TraderGirlQ (@TraderGirlQ) September 24, 2024

Por el momento no está clara la relación entre los ‘Freak Offs’ y estos eventos, en los que varias celebridades eran invitados habituales. En una entrevista a la revista Vogue de diciembre de 2017, Combs dijo que DiCaprio era la persona «número uno» en la lista de invitados. De cualquier modo, no hay pruebas de que en estas fiestas hayan ocurrido actividades sexuales delictivas o que algún famoso estuviera al tanto de ellas.