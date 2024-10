Los hospitales de Santa Cruz quedarán sin atención durante toda la semana

La medida afectará a los centros de salud de primer, segundo y tercer nivel.

Fuente: El Deber

Robert Hurtado, dirigente de los trabajadores de salud, informó que la Alcaldía y la Gobernación no pagaron los sueldos de septiembre. «Prometieron pagar hasta el 10 de octubre, pero seguimos esperando. Esta situación nos obliga a parar», explicó Hurtado.

El dirigente criticó que mientras otros sectores ya recibieron su salario, los trabajadores de salud aún no cobran. «Ganamos entre 3.000 y 5.000 bolivianos. Otras secretarías, con sueldos más altos, ya están al día. Queremos que nos paguen a todos, sin excepciones«, reclamó.

Hurtado advirtió que si no se resuelve esta situación, no descartan radicalizar sus medidas de presión. «En los bancos nos cobran intereses aunque no nos paguen nuestros sueldos. Esto no puede continuar así», afirmó.