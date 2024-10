Los referentes de la oposición venezolana aseguraron que van a seguir luchando por «la libertad»

Algunos integrantes del antichavismo comunicaron por medio de sus redes sociales oficiales que “la lucha no ha terminado” y remarcaron que “alcanzar la democracia y la libertad no son tareas sencillas”.

Maria Corina Machado junto a Edmundo Gonzalez y Delsa Solorzano (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Este martes, opositores venezolanos del régimen de Nicolás Maduro, que forman parte de la Plataforma Unitaria Democrática (la coalición antichavista más grande), indicaron que van a seguir en busca de la “democracia y la libertad” del país. El anuncio fue en el marco del aniversario de la celebración de las primarias presidenciales, en dónde la ex diputada María Corina Machado salió como ganadora, pero luego no pudo competir debido a la inhabilitación impuesta por la Contraloría hasta el año 2036.

Por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la ex candidata de la oposición en las elecciones primarias, Delsa Solórzano, indicó que “la lucha no ha terminado. Alcanzar la democracia y la libertad no son tareas sencillas, pero no nos vamos a rendir”. Además, comunicó que el 22 de octubre del 2023 inició un “nuevo camino y una batalla no menos difícil: lograr tener un candidato en la tarjeta de la unidad debido a la inconstitucional inhabilitación de María Corina”. “Ese escollo también lo superamos y el 28 de julio, con más ánimo, alegría y ganas de cambio, votamos por Edmundo González Urrutia”, sumó en el escrito compartido en las redes sociales.

Los integrantes de la oposición venezolana comunicaron que siguen en la búsqueda de la democracia

Por su parte, el ex diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, César Pérez Vivas, volvió a apoyar a María Corina Machado y reafirmó su compromiso con la “democratización” del país. El ex funcionario indicó por medio de X: “Hoy hace un año, superando el saboteo de la dictadura, logramos movilizar a la ciudadanía y celebrar las elecciones primarias”.

Cesar Pérez Vivas (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Al igual que Solórzano y Pérez Vivas, el ex funcionario Juan Pablo Guanipa denunció que las elecciones primarias de la oposición fueron organizadas “sin recursos, bajo amenazas, sin el Consejo Nacional Electoral (CNE) y con mucho valor”. También, el ex diputado dijo que el chavismo en la actualidad se encargó de desplegar “su máquina opresora” y mencionó que “ha encarcelado a miles de compatriotas y están empeñados a quedarse en el poder a sangre y fuego”. Luego añadió: “Pero no van a poder. Sé que hoy ellos se ven muy fuertes, pero la realidad es que no van a poder con un pueblo que decidió ser libre”.

La oposición chavista continúa sosteniendo que Edmundo González Urrutia, que se encuentra exiliado en España, fue el candidato ganador en las elecciones con el “83,5% de las actas electorales”, las cuales fueron revisadas y recopiladas por miembros de mesa el día de la votación.