Loza desmiente multas y asegura que son como una empresa: día no trabajado, día no pagado   

eju.tv /Video: Tele Estrella

La Paz.- El senador Leonardo Loza, de la fracción evista, asegura que no existen multas para los cocaleros que no salen a bloquear las carreteras en defensa de Evo Morales, no obstante, señaló que los sindicatos y federaciones están bien organizados, así como una empresa donde día no trabajado, es día no pagado.

“Una organización es como cualquier otra empresa, si no asistes a tu trabajo, no te van a premiar, no te van a pagar por el día no trabajado. Es lo mismo, somos organizados y ellos conocen”, dijo Loza, agregar que no se estableció ninguna multa para los afiliados que no se sumen a los puntos de bloqueos.

Consultado sobre los audios y videos, en los que se escuchan que serán multados por no asistir a bloqueos, que circularon en redes sociales, el senador y dirigente cocalero aseguró que “todo se puede hablar, todo se publica, hasta uno se puede grabar un audio y hacerse pasar de afiliado”.

Informó que la única irregularidad fue que la Central Puerto Aurora demoró en incorporarse a un punto de bloqueo. “Soy de la federación de Chimoré, soy ejecutivo actual de esa organización por séptima vez ratificado, tengo 15 centrales afiliadas a mi federación, 104 sindicatos afiliados. Hay algunos que nos tratan de hacernos pelear, una central se retrasó al bloqueo, la central Puerto Aurora, si vamos al punto de bloqueo esa central está con sus nueve sindicatos presentes en el bloqueo”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que no entrará al juego de que hay sindicatos que no lo obedecen, que no hacen caso. “Eso es mentira, hoy están al 100%, queda en vacío lo que dicen, de que no quieren movilizarse, alguien siempre se retrasa, pasa, si quieren pueden ir a verificar”, indicó.