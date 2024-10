En las imágenes se observa que la mujer camina con su hija en brazos y en la esquina de una calle es interceptada por dos hombres, uno de ellos se baja y jala a la pequeña; sin embargo, la madre igual la sujeta.

La madre contó que el delincuente que se bajó le apuntó con una pistola para amenazarla y llevarse a su hija. En respuesta, la mujer cuenta que ella dijo al hombre “el teniente te está mirando”.

“Primero son ellos (los hijos), estaba dispuesta a todo, no la iba a soltar, si me tenía que disparar, me disparaba”, expresó la mujer entre sollozos al contar cómo logró defender a su hija.

El caso ya fue denunciado en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y se entregó las imágenes de las cámaras de seguridad. La noche del miércoles personal policial se reunió con los vecinos para recolectar datos sobre este caso.

“Lamentablemente la calle estaba silencio, no había nadie que me pudiera ayudar. Las pantallas de luces no servían, estaba todo oscuro”, agregó la mujer.