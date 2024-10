«Marc Márquez está mejor que nunca»

Carlos Checa, Crivillé, Pol Espargaró, Aspar o Santi Hernández analizan el cambio del ’93’ y sus opciones para volver a ser campeón en DAZN.

¿Cómo es el nuevo Marc Márquez? ¿Como ha cambiado tras sus lesiones? ¿Cómo pilota la Ducati respecto a la Honda? Todas estas preguntas y más son contestadas en el ‘Decoded’ de DAZN dedicado al ocho veces campeón del mundo. En él, distintos pilotos o personajes del ‘paddock’ de MotoGP analizando al detalle al de Cervera.

Por ejemplo, Álex Crivillé, con su simulador, desgrana su nuevo estilo. «Ya lo tenemos listo para ganar otra vez. Ahora tiene una moto como Dios manda, la más competitiva, pero no ha sido fácil ese camino. Es agresivo, pero su estilo es más suave. Ahora lo ves y dices: ‘No va rápido’, pero sí va rápido. La limitación por su brazo derecho es mínima. Es un campeón, ¿qué le vas a decir, que no se caiga? Cada vez va puliendo el límite para no jugar con las caídas», expone.

Pol Espargaró, probador de KTM y antiguo rival y compañero del ’93’ en HRC, lo ratifica. «Era muy característica esa postura con el peso en el tren delantero con los codos muy abiertos que le permitía salvar la moto muchas veces. En la Ducati le vemos un poco más atrás, cargando el peso en el tren trasero», relata.

El de Granollers se retiró, en parte, por un infortunio y sabe lo que es superar ese proceso, como el leridano. «Yo sólo pensaba en poder andar, poder coger a mis hijas y tener una vida completamente normal. Ese inconformismo es lo único que te da suficientes fuerzas como para seguir entrenando y recuperando. Sigue teniendo la velocidad y las herramientas para poder conseguirlo», asegura.

Ambición

Carlos Checa resalta su ambición. «O tienes unas ganas y unas aspiraciones enormes de volver a ser campeón o es imposible seguir todo ese proceso. Su ambición no tiene límites y creo que, probablemente, está mejor que nunca, porque todo este proceso que ha pasado le ha enseñado. Le veo igual que siempre y con la máxima ambición, tiene más ganas que nunca de volver a ganar. Si lo lograse, no sé si sería un título tan especial como el primero, pero sería memorable seguro», lanza.

Santi y verlo de fuera

Santi Hernández, su antiguo jefe de mecánicos en el Repsol Honda, ya no lo tiene junto a él, pero observa sus variaciones. «Era un piloto mucho más agresivo encima de la Honda. Tanto por cómo reaccionaba la moto como por cómo se le veía conducir. En las entradas se le veía mover mucho su cuerpo, se movía más para potenciar la frenada. Ahora vemos a un Marc que en las frenadas lo vemos mucho más estable, mucho más tranquilo, con una conducción más fluida y suave», dice.