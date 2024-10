Marinkovic confirma que irá por la Presidencia de Bolivia en las elecciones de 2025

El empresario, exministro de Economía y exdirigente cívico, Branko Marinkovic, confirmó a UNITEL que apunta a ir por la Presidencia de Bolivia en las elecciones generales de 2025, tema que fue sacado a relucir tras un encuentro de actores de la oposición que se llevó adelante en Tarija en horas de la mañana de este viernes.

¿Branko Marinkovic irá candidato a las elecciones del 2025? “Eso lo puedo garantizar, no tengan duda”, fue la respuesta del exministro, para posteriormente manifestar que apunta a ir por la silla presidencial y que está trabajando para buscar la unidad de la oposición.

“La unidad tiene que estar basada no en un cuoteo político o ‘en que me toque este pedazo y a vos te toque el otro’, sino en base de ideas y propuestas. Si no hacemos eso, vamos a volver a la vieja política que lo único que hacen es cuotearse el poder, cuoteárselo el Estado, para seguir en las mismas. Y la corrupción la tenemos que acabar en el país”, sostuvo el empresario.

En los últimos meses, Marinkovic se mostró como un actor contestatario a la política económica del Gobierno nacional, el manejo de las empresas estatales, la reelección y la situación de la justicia boliviana.