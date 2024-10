Masiva marcha en la Chiquitanía protesta contra la quema de 6.9 millones de hectáreas

El presidente del Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco, Cristian Méndez, también participó de la protesta, “es una manifestación válida, toda la población está cansada por los incendios», dijo.

Fuente: ANF

Una masiva marcha en el municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, protestó en contra de los autores de los incendios forestales que han arrasado con 6.9 millones de hectáreas.

Cientos de personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, tomaron las calles de la ciudad chiquitana para expresar su indignación por los incendios forestales que han provocado un desastre ambiental.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Expresamos nuestra indignación y rechazo al daño a nuestros bosques y animales. Sin bosques, no hay agua, no hay vida, no hay nada”, exclamó un ciudadano.

Otra ciudadana dijo que todas las organizaciones de la sociedad civil, las unidades educativas y las instituciones locales se han sumado a la “Gran marcha ecológica” en defensa del territorio y para exigir a las autoridades que liquiden los incendios.

Asimismo, participó el alcalde de San Rafael de Velasco, Jorge Vargas, “estamos firmes apoyando la marcha ecológica porque es nuestro deber estar al frente de los jóvenes. La ecología nos va a garantizar dos cosas: el agua y el aire para respirar”, dijo en declaraciones al periodista Wali Palacios

El alcalde de ese municipio rompió en llanto el 24 de septiembre, producto de la impotencia porque el fuego estaba arrasando con su territorio y sus capacidades de sofocar los incendios estaban mermados, en esa ocasión rogó por ayuda de las autoridades nacionales.

El presidente del Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco, Cristian Méndez, también participó de la protesta, “es una manifestación válida, toda la población está cansada por los incendios, que vienen desde hace 70 días que dañan nuestra salud (…) Refleja el sentir de los ignacianos”, comentó.

Señaló que la protesta también es en contra de los avasallamientos, en defensa del área protegida Bajo Paragua, “la gente que se encuentra allá tiene que retirarse del área protegida para que conservemos ese pulmón del municipio y del departamento y se garantice los ciclos de agua”, sostuvo.

Los estudiantes de las unidades educativas participaron con pancartas en defensa de la naturaleza, el medioambiente y la vida. ¡Si este no es el pueblo, el pueblo dónde está! repetían una y otra vez. ¡Sin bosques, no hay agua, no hay vida, no hay nada! también entonaron los movilizados.

Santa Cruz es el departamento más afectado por los incendios, la anterior semana el COED informó que solo en esa región que quemaron 7.2 millones de hectáreas, uno de los peores desastres ambientales en la historia de ese departamento; aunque el gobierno central habló de 6.9 millones de hectáreas perdidas por los incendios.

La región Chiquitana también ha sido gravemente afectada, hasta el día de hoy siguen sufriendo los efectos de los incendios por la densa humareda que cubre el cielo en sus territorios.

No solo es la pérdida de bosques, sino el impacto es a toda la biodiversidad, fauna y flora. Asimismo, familias han sido desplazadas porque el fuego ha rebasado sus capacidades para hacer frente y defender sus comunidades y sus viviendas.