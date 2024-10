Mbappé y Kane comparten el Trofeo Gerd Müller a mejor goleador

Los delanteros acabaron la temporada con 52 goles, 44 con sus clubes y ocho en selecciones.

Fuente: MARCA

Por primera vez desde que se empezó a otorgar el Trofeo Gerd Müller a mejor goleador de la temporada, son dos los delanteros que suben al estrado a recibir de forma conjunta el reconocimiento a máximo anotador. Kylian Mbappé y Harry Kane, con 52 goles en la pasada campaña (44 con sus clubes y ocho en sus selecciones), suceden en el palmarés al noruego Erling Haaland.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Harry Kane 🤝 Kylian Mbappé

They’re our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯

Both finished the 23-24 season on 52 goals! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/CiHMuIKQEF

— Ballon d’Or (@ballondor) October 28, 2024