“Me da pena que no coma nada”: el duro testimonio de una madre sobre su hijo que se reveló en Tiktok

Control Social del municipio de Yapacaní se enteró del caso y gestiona ayuda para la madre y el bebé que se encuentra cursando una enfermedad.

Fuente: Unitel

Una joven madre del municipio cruceño Yapacani ofreció a su hijo de un años y dos meses de edad mediante TikTok, dice que no recibe ayuda del padre ni de su familia.

“No tengo ni para comer, no quiero hacerlo sufrir, no tengo quien lo cuide mientras trabajo” señaló entre lágrimas la joven de 19 años de edad, quien fue contactada por funcionarios del municipio de Yapacaní.

La joven indicó que el dinero no es suficiente para cubrir los gastos de alimentación y que entró en desesperación cuando el niño se enfermó hace unos días.

Control Social de Yapacaní dio a conocer el caso y anunció gestión de ayuda para la joven y el bebé.

La encargada de Control Social, en contacto con InfoYapacaní, indicó que se puso en contacto con la joven para brindar colaboración para atender la salud del niño mediante el SUS y recaudar ayuda económica.

“Me mandaron fotocaptura, todo de que ella estaba pidiendo apoyo, que no tenía recursos, estaba queriendo dar en adopción a su bebé y a mí me conmovió mucho, como madre me duele ver a una joven desampara con un bebé”, explicó la funcionaria.