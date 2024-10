Mesa le sonríe al camachismo, Samuel recorre incendios y Manfred hace giras

Buscan convencer de que son los mejores rumbo a las elecciones de 2025. Van creando alianzas, se reúnen y cruzan elogios. Vicente Cuéllar quiere que se “enamoren” de su propuesta.

Fuente: Opinión

Ya cambiaron el chip y están en “modo 2025”. Abrazan estrategias distintas. Unos, como Carlos Mesa, optan por las alianzas e intentan generar simpatías que hasta hace dos meses no tenían con sus pares. Otros, como Samuel Doria Medina, apuestan por acercarse a la gente y recorren zonas que han sido arrasadas por los incendios forestales en el oriente del país para hacerle conocer su plan medioambiental. Todo les viene bien a la hora de llevar adelante sus campañas políticas.

En esa dinámica, ya enfrascados en su objetivo, que es llegar a las elecciones nacionales de 2025 con ventaja respecto de sus adversarios, se entregan de lleno a sus agendas preelectorales.

Y en el juego político, las broncas y acusaciones, con motes peyorativos de por medio, se hacen espacio. Es el caso del diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Ormachea, quien ha identificado una supuesta “alianza” entre el “arcismo” y el “manfredismo”.

Aquí, un poco del presente de los actores políticos de la clase opositora, quienes, como punto en común, tienen el objetivo de mover al Movimiento Al Socialismo (MAS) del poder.

LAS “SOLUCIONES” DE SAMUEL

El empresario chuquisaqueño Samuel Doria Medina ha decidido volver a subirse al ring en busca de convertirse en mandatario. Lo hizo en 2020, con Jeanine Áñez de la mano y con la organización Juntos, pero no logró su cometido luego de que, como binomio, decidieran declinar su postulación con la idea de no dividir el voto ante un MAS que amenazaba con ganar terreno.

Ahora, Samuel regresa a la palestra con el eslogan “Samuel soluciones”. “Firmo un compromiso de que no retrocederé hasta sacar a Bolivia de la crisis”, se compromete el multimillonario, a tiempo de dejar en claro que trabajará, en una hipotética toma del poder, en endurecer las penas con hasta 30 años de prisión para aquellos que provoquen incendios.

“Los primeros 100 días de todos los gobiernos sirven para definirlos. Un nuevo gobierno debe resolver el asunto de los dólares de inmediato, para evitar que el problema se vuelva permanente”, analiza, mientras que propone “renovar por completo el proyecto del litio y recuperar la condición de Bolivia como importante productor de gas en el más breve tiempo posible”.

También se ha mostrado recorriendo zonas arrasadas por los incendios forestales en Santa Cruz. Visitó el municipio de Concepción, llevando su propuesta medioambiental.

CUÉLLAR DESPOJA INCÓGNITA

Vicente Cuéllar, el hombre que lidera la propuesta Cambio 25, ha dejado de lado el suspenso. Finalmente, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) confirmó que irá como candidato a presidente. Y confía en que le irá bien, pues se apoya en encuestas que, según él, dejan ver que va liderando.

“Yo soy candidato a presidente. Si ven, estoy visibilizado en las encuestas, y de los nuevos actores soy el único que está ahí en un lugar de expectativa. Aspiramos a convertirnos en la única opción viable para 2025. Nos interesa que el pueblo se enamore de nuestra propuesta”.

Vicente se sienta en la misma mesa que Carlos Mesa, Samuel, Jorge Tuto Quiroga o Luis Fernando Camacho, pero toma distancia, discretamente, del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pues entiende que no guarda demasiadas coincidencias con él. De todos modos, no descarta nada.

“Por el momento no hemos pensado (en establecer encuentros). Estamos reuniéndonos con otros actores políticos. Hay más coincidencias con los diferentes actores políticos. Con él (Manfred), seguramente en algún momento se podrá conversar”.

Cuéllar fue parte, el viernes, de la cumbre de líderes de oposición en Tarija. Allí también dijeron presente Branko Marinkovic y Rafael Tata Quispe, entre otros.

“A los bolivianos les quedan dos caminos: quedarse con el MAS y sus aliados, o unirnos para reconstruir la República de Bolivia (…). La unidad no implica la unidad de los políticos, sino que debe darse en base a un proyecto serio de país”.

MANFRED SUMA ADHERENTES

Manfred Reyes Villa se ha dado a la tarea de viajar para extender su proyecto APB Súmate por el país. Fue el primero en inscribirse a la organización, que pretende convertirse en partido, y ahora lleva la consigna a distintas ciudades fuera de Cochabamba.

“Se siente, se siente, Manfred presidente”, corearon, los chapacos, el miércoles 9 de este mes, al recibirlo en su tierra, munidos de banderines lilas de Súmate. También Reyes Villa compartió junto con estudiantes de secundaria. Se tomó fotos y fue ovacionado por los adolescentes, a la voz de “Manfred, futuro presidente”.

Además, Manfred, que garantizó que hará que Bolivia sea un país rico, ya cuenta con algunos grupos en Facebook que promueven su candidatura.

El diputado José Ormachea, de CC, sospecha una alianza entre el “manfredismo” y el “arcismo”.

“Manfred tiene gente trabajando dentro del ‘arcismo’. Manfred no ha tardado en meter a su gente dentro del ‘arcismo’ y Lucho Arce no ha tardado en aceptar a la gente de Manfred como operadora que coordina para que la bancada de los tránsfugas pueda coordinar con la bancada del ‘arcismo’”, dijo.

BRANKO, CONTRA “JUNTUCHAS”

Branko Marinkovic rechaza la suerte de fusión creada entre Mesa, Cuéllar, Camacho, Tuto y Samuel, al que denomina como “club de los 5”. Cree que visitar al excívico en Chonchocoro no sería genuino en este momento y que solo respondería a intereses. “No tenemos que buscar juntuchas. Camacho fue importante y lo sigue siendo, pero yo no quiero ir a visitarlo para pedirle su voto. Quiero ir a Chonchocoro el día que gane para sacarlo de la cárcel. Tenemos que acabar con los presos políticos. Lo quiero libre (a Camacho), no quiero su voto”.

CON CAMACHO

Mesa y Tuto se han mostrado con Camacho en el penal de Viacha. Cada uno, por separado, ha visitado al gobernador titular cruceño para compartir ideas en pro de la unidad de la oposición. “Primero, la ratificación de conformar un bloque de unidad para recuperar la democracia; y, segundo, la convicción de que el Modelo Productivo Cruceño puede aportar mucho para sacar al país de la crisis y para construir entre todos los bolivianos un nuevo país con prosperidad y libertad”, resumió Camacho, tras pasar un tiempo con Mesa. Antes estuvieron con el excívico Doria Medina y Tuto.

