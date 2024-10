MET Gala 2025: ¿Cuál es la temática confirmada y quiénes son los co-anfitriones del evento?

La revista Vogue anunció los primeros detalles del evento más importante en el rubro de la moda.

Fuente: Infobae

El Museo Metropolitano de Arte en Nueva York ya ha dado las primeras novedades sobre la MET Gala 2025, el evento anual de moda más esperado a nivel global. El 9 de octubre, la revista Vogue compartió los nombres de los co-anfitriones que liderarán la velada y la temática de la exposición que acompaña el evento.

Como se recuerda, la MET Gala, organizada por el Costume Institute del MET, se celebra el primer lunes de mayo. En 2025, la cita está programada para el día 5.

Siguiendo la tradición, esta gala será el preámbulo de la exposición primaveral, que estará abierta al público del museo en los meses siguientes.

¿Quiénes serán los co-anfitriones?

En estrecho vínculo a la temática de la exhibición, los organizadores presentaron a Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y LeBron James como co-anfitriones de la cena y alfombra roja. Ellos acompañarán a la habitual anfitriona, la editora de Vogue, Anna Wintour.

Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, ha sido seleccionado como co-anfitrión de la gala de este año. También lo acompañan otras cuatro celebridades de la comunidad negra. REUTERS/Andrew Kelly Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, ha sido seleccionado como co-anfitrión de la gala de este año. También lo acompañan otras cuatro celebridades de la comunidad negra. REUTERS/Andrew Kelly

Pharrell Williams, quien también tuvo dicho rol en la MET Gala en 2017, regresa a este importante evento. Lewis Hamilton, piloto británico de Fórmula 1, también ha sido una figura recurrente en la velada desde 2015.

En cuanto a Colman Domingo, actor y director, debutó en la Met Gala en 2024, y fue ampliamente elogiado por su tributo a Chadwick Boseman y André Leon Talley con un traje diseñado por Willy Chavarria.

Por otro lado, A$AP Rocky, también es un personaje habitual en el evento junto a su pareja, Rihanna. En cambio, el jugador de baloncesto LeBron James asistirá por primera vez en calidad de co-anfitrión honorario.

A$AP Rocky ha visitado la Met Gala en varias ocasiones junto a su novia Rihanna. (DPA VÍA EUROPA PRESS) A$AP Rocky ha visitado la Met Gala en varias ocasiones junto a su novia Rihanna. (DPA VÍA EUROPA PRESS)

¿Cuál es la temática de la exhibición?

El título de la exposición de 2025 es “Superfine: Tailoring Black Style”, y su enfoque será la influencia y evolución del dandismo negro, un movimiento que combina estilo y política en la expresión de la identidad masculina negra a lo largo de la historia.

La muestra está basada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, de la académica Monica L. Miller, quien además será curadora invitada del evento.

El dandismo negro es una forma de “vestir sabiamente y bien”, dijo Miller, quien también describe esta moda como “una estrategia y una herramienta para repensar la identidad”.

El tema de la exposición es “Superfine: Tailoring Black Style”, que explorará el dandismo negro y su evolución (Captura: X/Vogue) El tema de la exposición es “Superfine: Tailoring Black Style”, que explorará el dandismo negro y su evolución (Captura: X/Vogue)

Según Vogue, la exposición “ilustrará cómo los hombres negros pasaron de ser esclavizados y estilizados como artículos de lujo, adquiridos como cualquier otro signo de riqueza y estatus, a ser individuos autónomos que marcan tendencias en todo el mundo”.

La exposición se extenderá desde el siglo XVIII hasta la actualidad, mostrando cómo los hombres negros han utilizado la moda para definirse y empoderarse en distintos contextos históricos y culturales.

Según AP News, el objetivo es explorar “la importancia de estilo sartorial en la formación de las identidades negras en la diáspora atlántica”, celebrando el poder de la moda como una herramienta democrática para “rechazar estereotipos y acceder a nuevas posibilidades”.

Cabe resaltar que esta es la primera exposición del Instituto del Vestido que se centra exclusivamente en la moda masculina desde 2003, cuando se presentó la muestra “Men in Skirts”.

Es la primera vez desde 2003 que la exhibición de la gala se centra exclusivamente en la moda masculina (REUTERS/Andrew Kelly) Es la primera vez desde 2003 que la exhibición de la gala se centra exclusivamente en la moda masculina (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Cuál será el dress code?

Aunque el código de vestimenta específico aún no ha sido revelado, se espera que sea anunciado a principios de 2025, como suele ser la tradición del evento. Cada año, el dress code para la alfombra roja está vinculado estrechamente con el tema de la exposición, invitando a los asistentes a interpretarlo de manera creativa en sus elecciones de atuendo.

El tema de este año, centrado en el dandismo negro, podría inspirar looks llenos de referencias históricas y contemporáneas al estilo dandi, caracterizado por su atención a los detalles y el lujo en la ropa masculina.

El curador Andrew Bolton destacó en declaraciones a Vogue que los co-anfitriones de este año, como Pharrell Williams, Colman Domingo y A$AP Rocky, “son hombres que no tienen miedo de arriesgarse cuando salen a la calle” y que la moda masculina está viviendo un “renacimiento, gracias en gran parte a los diseñadores y hombres negros”.