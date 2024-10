“Mi yerno escribió una carta póstuma”: familiares piden evacuar a niños y mujeres de la Novena División cercada por cocaleros

Burgoa contó que recibió “una carta póstuma, que mi yerno me escribe”. “Me destroza porque es como mi hijo, el padre de mis nietos y lo he llegado a estimar. Me pesa mucho que él tenga que escribir despidiéndose”, dijo entre lágrimas.

Burgoa reiteró su pedido al presidente Luis Arce Catacora de evacuar a los niños y las mujeres de las instalaciones militares, que viven en medio del terror de las constantes amenazas de las personas que tiene cercado el lugar.

El pasado domingo, horas antes de conocerse un anunciado investigación de un periodista español sobre los casos de estupro de los que se acusado a Morales, el expresidente afirmó que fue víctima de un ataque, donde su chofer quedó herido.

Las afirmaciones que hizo Morales las hicieron junto con instrucciones a los habitantes del trópico para bloquear. Tras esto, los pobladores llegaron hasta la Novena División y las instalaciones de la policía de Umopar.

El lunes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo en conferencia de prensa que Morales y su equipo esquivó un control policial en la carretera, lo que derivó en una persecución y, según el titular de la cartera de Estado, el expresidente disparó primero contra los policías. En tanto, Morales negó la acusación.

Mientras tanto, a pedido de Morales, los bloqueadores masificaron su bloqueo de carreteras que este jueves cumplen 18 días.