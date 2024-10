Mientras Arce sea Presidente, Morales gozará de impunidad

Ven que existen muy pocas posibilidades de que un Gobierno masista permita el avance de cualquier proceso en contra de su líder histórico, menos aún la posibilidad de que llegue a existir una sentencia. Descartan la posibilidad de que Evo Morales sea un trofeo más de Luis Arce. Advierten sobre la posibilidad de que las denuncias e investigaciones contra Evo Morales por los delitos de Trata y Estupro, sean solo una maniobra para victimizar y mediatizar al dirigente cocalero.

Fuente: El Diario

Ante las acciones judiciales anunciadas por el Ministerio Público contra Evo Morales y las amenazas de sectores “evistas” sobre convulsionar el país, el vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, afirmó mientras el Movimiento al Socialismo (MAS) permanezca en el poder la exautoridad seguirá siendo beneficiada con impunidad.

“Este no se trata de un juico contra Evo Morales como persona o como ciudadano, hay toda una organización criminal que está detrás. Tienen abogados, Senadores, Diputados, Fiscales, Jueces y gente que se va a movilizar estos días para defenderlo”, señaló.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En criterio del activista, existen muy pocas posibilidades de que un Gobierno masista permita el avance de cualquier proceso en contra de su líder histórico, menos aún la posibilidad de que llegue a existir una sentencia.

“Esta acción donde se supone que debería ser citado, aprehendido y posteriormente juzgado, es muy poco probable que se dé, porque está como presidente del Gobierno, el señor Luis Arce. Mientras él sea Presidente, es muy poco probable que Morales sea detenido, procesado y sentenciado”, aseguró.

Asimismo, aseveró que, pese a la ruptura interna en el partido azul y los antecedentes de otras polémicas detenciones (Añez, Camacho, Pumari), durante la gestión de Arce, es muy poco probable que se proceda de la misma forma con el jefe del MAS.

“Evo Morales no va poder ser trofeo de Luis Arce”, dijo.

Para el miembro del Conade, la disputa interna por el control absoluto del MAS, sus organizaciones sociales y la propia Central Obrera Boliviana (COB), debe entenderse como una pugna entre dos corrientes que no cuentan con el respaldo total de sus bases, esto hace que Morales mantenga cierto apoyo, además del control de la sigla política, lo que, de momento, le libra de ser blanco de procesos, aprehensiones o una sentencia.

Advirtió además que, tomando en cuenta que Morales ya fue acusado por un caso similar en 2020 sin que se llegue a iniciar un proceso ni una investigación al respecto, es muy probable que las actuales denuncias terminen de igual forma.

Por lo expuesto, alertó sobre la posibilidad de que las denuncias e investigaciones contra Evo Morales por los delitos de Trata y Estupro, sean solo una maniobra para victimizar y mediatizar al dirigente cocalero.

“En estrados judiciales, con chicanería de por medio, es posible que Evo Morales salga como víctima de una persecución judicial”, concluyó Morales, reiterando que mientras Arce y el masismo permanezcan en el poder, el jefe del MAS continuará gozando de impunidad.

Sobre este tema, el diputado Pablo Arízaga, de Comunidad Ciudadana (CC), también expresó sospechas sobre el caso de presunto estupro contra Morales, advirtiendo la posibilidad de usar este argumento para posicionar mediáticamente al líder cocalero como una víctima de persecución judicial.

“Esta gente vinculada al Gobierno siempre ha operado de esa manera. Hay que tener cuidado, y por eso digo que no tengo mucha esperanza en un proceso que me parece fabricado. Ojalá que el futuro me demuestre que estoy equivocado”, señaló el diputado en declaraciones a medios de prensa.

Además indicó que sus dudas están fundamentadas en todos los errores procedimentales que los fiscales han estado cometiendo, entre ellas, la denuncia “de oficio” cuando se trata de un delito de acción privada, o la actuación de una Fiscal Departamental que se atribuye funciones de un Fiscal de Materia.

“La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, se ha involucrado en la investigación siendo parte de la comisión de fiscales, con el fin de justificar la nulidad del proceso y que este proceso se caiga y el que sabemos salga más fuerte que nunca”, añadió.

Esta semana, luego que Evo Morales no asistiera a la convocatoria del Ministerio Público de Tarija, para prestar declaraciones en relación a las denuncias en su contra por los presuntos delitos de estupro y trata de personas, el equipo de fiscales que atiende el caso anunció que se prepara una orden de aprehensión contra la exautoridad.

Inmediatamente, afines al expresidente calificaron este anuncio como parte de una persecución política del Gobierno con la finalidad de inhabilitar a Morales para las próximas elecciones presidenciales, por lo que anunciaron el inicio de vigilias permanentes y un posible bloqueo de caminos a nivel nacional en caso de concretarse una aprehensión. “A partir de la fecha, ya se inició la vigilia permanente a nivel nacional en todas las carreteras del país, para evitar la detención y el secuestro del hermano Evo Morales Ayma”, señala un comunicado del denominado Pacto de Unidad “evista”.

Para el diputado oficialista, Jerges Mercado, es cuestionable que personas y sectores pretendan condicionar el cumplimiento de la ley con medidas de presión, amenazando cual si se tratara de personajes que están por encima de las normativas vigentes.

“Es lamentable que el expresidente Morales crea que está por encima de las leyes y la Constitución y no haya concurrido al llamado de la justicia, correspondía que el concurra para declarar y no tendríamos estas dificultades. Dado que él no se presentó, el Ministerio Público tiene el camino expedito para poder tomar las acciones que el caso amerite, entre ellas la Orden de Aprehensión”, sostuvo.

Fuente: El Diario