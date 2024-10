Miguel Tapia asume como fiscal interino de Tarija, afirma que seguirá el caso de Evo Morales

Tras destitución de Sandra Gutiérrez. El proceso contra Morales por presunto delito de trata y tráfico sigue a cargo de la Fiscalía de Tarija, puntualizó la nueva autoridad

Luego de dos días de especulaciones, este viernes Miguel Ángel Tapia confirmó su designación como fiscal departamental interino en reemplazo de Sandra Gutiérrez.

En conferencia de prensa señaló que el proceso contra Evo Morales por presunto delito de trata y tráfico sigue a cargo de la Fiscalía en este departamento. Sin embargo, en Sucre desde la Dirección de Género se establecía la posibilidad que un juez cambie la radicatoria.

También se pronunció la fiscal de materia Phamela Obando que se mantiene como responsable de esa investigación, aseveró que se dictó una reserva por diez días.

Respecto a la acción de libertad con la que el ex mandatario obtuvo la anulación de su orden de captura, señaló que aún no puede referirse al tema ya que aún no se le entregó la resolución de la jueza de Santa Cruz que emitió esa medida.