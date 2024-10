Milei dijo que «la apertura del cepo está más cerca» y que la verdadera inflación de la Argentina es del 1% mensual

“Si me ponen la plata, lo abro hoy”, dijo el Presidente sobre el fin de las restricciones cambiarias. A la vez, dijo que el Gobierno trabaja como si no fuera a conseguir ese dinero

El Presidente Javier Milei





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La apertura del cepo está mucho más cerca de lo que vos pensás”, respondió el Presidente Javier Milei tras ser consultado acerca del fin de las restricciones cambiarias. “En realidad, hay una apertura del cepo con plata y otra sin plata. Si me ponen la plata, lo abro hoy. Estamos trabajando como si no la consiguiéramos. Para abrir el cepo sin plata necesitás es que desaparezca el exceso de oferta de pesos”, dijo Milei en declaraciones a Neura.

Aclaró que la plata que hace falta no es la del blanqueo de capitales en marcha, ya que ese dinero tiene otro destino en las aspiraciones del Gobierno. “Esa plata va a entrar al sistema para el financiamiento del sector privado. El juego se llama crowding in, no se llama crowding out,” agregó para explicar la dinámica por la cual el sector público se queda con el dinero prestable al sector privado, algo que quiere evitarse.

Con respecto a la inflación, señaló que hoy en la Argentina “es del 1% mensual o 13% anual”. Para llegar a ese número, señaló: “Cuanto el IPC es de 2,5% ya estamos en la inflación inducida. Ahí bajo el crawling peg y si no hay money overhang se levanta el cepo. Cuándo va a ocurrir eso no depende solo de nosotros, depende más de las decisiones de demanda de dinero de los individuos”.

Qué falta para levantar el cepo

Como explicó Milei, para poder abrir el cepo cambiario “sin dinero”, se necesita que desaparezca el exceso de oferta de pesos. Ahora bien, para que eso ocurra, se deben dar una serie de condiciones. “El Gobierno de Cristina emitía dinero, generaba presiones inflacionarias que generaban un deterioro del sector externo que provocaba la pérdida de reservas. Entonces ponía restricciones. Eran una forma de devaluar sin tocar el tipo de cambio. Los pesos que tenías, te quedaban atrapados, te aumentaba la base imponible del impuesto inflacionario y te rompía la cabeza”, introdujo Milei.

“Los pesos atrapados que nosotros heredamos eran el doble de lo que había atrapado antes del Rodrigazo. Estábamos para multiplicar por 12 la tasa de inflación como piso. Ahora nosotros empezamos un programa para limpiarlo”, agregó.

En este escenario, el nuevo Gobierno fijó la cantidad la cantidad de dinero, lo que, según el Presidente, llevará tarde o temprano a que desaparezca ese exceso de oferta. “La inflación trae un rezago de hasta 24 meses. Entonces, el día que desaparece la inflación, significa que se terminó el sobrante monetario”, subrayó.

Milei conversó en Neura con Alejandro Fantino

“Tenemos un crawling peg del 2%, más la inflación internacional, por lo que tenemos una inflación inducida en el programa del 2,5%. El otro día el IPC dio 3,5%. Eso significa que la inflación monetaria que tiene este gobierno es de un punto. En el momento en que yo llegue al 2,5% de IPC, significará que toda la inflación es inducida. Por lo tanto, yo lo puedo sacar (al cepo). Eso depende de las decisiones de demanda de dinero de los individuos”, puntualizó.

“En resumen, necesito que se elimine el ‘money overhang’. Eso pasa cuando la inflación observada coincide con la inducida, cuando la base monetaria tradicional coincide con la base amplia y cuando no tengo un problema con la deuda del Banco Central. Si yo tengo tres meses de 2,5% de inflación, quiere decir que ya llegué a la inducida. En ese momento bajaré el crawling peg y ya no será necesario tener cepo”, comentó Milei en conversación con Alejandro Fantino.

¿Habrá reactivación económica?

Otro punto de discusión en el entorno político económico, es cuándo se verá una reactivación económica generalizada en el país. Para el Presidente de la Nación, eso ocurrirá cuando los privados tomen la decisión de invertir.

“Nuestro trabajo es bajar la inflación, hacer reformas estructurales, desregular y nivelar la cancha. Después la decisión de inversión la deben tomar los individuos. Tomar la decisión puede ser costoso, pero no tomarla también”, enfatizó.

Para justificar su postura, Milei recordó que los activos que más crecieron en el mundo son los argentinos. “Si entrabas hace seis meses te hubieras ganado un 100%. Ahora ya te lo perdiste. Una de las cosas que yo hice en el Coloquio de IDEA fue presentar a la Argentina como un caso de negocios”, planteó.