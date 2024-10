Milenio identifica tres factores que promovieron los gobiernos del MAS para causar la crisis económica

El país atraviesa por una crisis financiera que se resume en la escasez de dólares, el incremento de precios de productos básicos, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional y la falta de capacidad del Gobierno para planificar gastos y generar divisas; sin embargo, esto sería una consecuencia de tres factores que los gobiernos del Movimiento Al Socialismo promovieron como parte de su política económica, según el director de la Fundación Milenio, Henry Oporto.

“La nacionalización de hidrocarburos, el alto déficit fiscal y tipo de cambio fijo son los factores estructurales que han generado este proceso de crisis en la economía boliviana”, sostuvo Oporto en entrevista con la ANF.

El experto indicó que la nacionalización de los hidrocarburos fue una medida demagógica que terminó por destruir la industria hidrocarburífera porque monopolizó y desalentó la inversión privada. Ahora, el propio Gobierno reconoció que no aprovecharon los momentos de bonanza y por eso ya no tienen la suficiente producción para exportar gas en volúmenes importantes.

El segundo elemento, coincidentemente con la caída de ingresos por la venta de gas desde el 2015, el país comenzó a registrar un déficit fiscal sostenido desde ese año. Recientemente, el Gobierno reveló que el déficit del gasto público del 2023 alcanzó a 10.9% con relación al Producto Interno Bruto, cifra que supera los $us 5.500 millones.

Pese a existir un gasto tan elevado y unos ingresos minúsculos, el Gobierno sigue empeñado en construir más empresas públicas y generar más espacios para los futuros funcionarios afines.

Hasta el momento, las autoridades sólo ven como opción contraer más préstamos internacionales bajo la esperanza de que en algún momento sus empresas públicas, que en su mayoría son deficitarias y no terminan de pagar su propia inversión, funcionen.

Oporto sostuvo que el tipo de cambio fijo es el tercer factor que agudiza la crisis y ahora se volvió una “trampa” que el Gobierno no quiere activar, porque mover oficialmente el tipo de cambio implicaría aceptar una devaluación formal, como ocurre en la práctica, y el costo político sería alto.

El tipo de cambio fijo se mantiene desde el 2011 en Bs 6.96 por unidad de dólar, pero en el último año la divisa a ese precio escaseó en el mercado oficial. La población sólo puede acceder al billete estadounidense en el mercado negro que en su pico más alto cotizó a Bs 14, ahora se mantiene en Bs 10.

“El Gobierno no tiene un plan anticrisis, que debe contemplar un conjunto de medidas para atacar integralmente la crisis. Ya no bastan medidas sueltas, los parches ya no tienen ningún efecto”, sostuvo el director de Milenio.

Según el último dato del Banco Central de Bolivia (BCB), las Reservas Internacionales Netas (RIN) apenas llegaron a $us 1.905 millones.

El índice de riesgo país ya es elevado y las calificadoras internacionales alertaron que Bolivia es un serio candidato a entrar en recesión.

Para todo eso, el Gobierno no mostró soluciones estructurales para superar la crisis a corto y mediano plazo. La única solución de emergencia a la que recurre con frecuencia es pedir a la Asamblea Legislativa que apruebe más préstamos internacionales.

