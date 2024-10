Miles de casas sin seguro estaban en el camino de Helene

La devastación causada por el huracán en áreas interiores ha dejado al descubierto una alarmante falta de cobertura de seguros, con menos del 1% de las viviendas protegidas contra inundaciones

El huracán afectó a miles de hogares en Carolina del Norte y Tennessee que no tenían seguro contra inundaciones, dejando a muchas familias sin recursos para reconstruir sus viviendas. (AP Foto/Stephen Smith)





En el condado de Buncombe, Carolina del Norte, donde una ciudad entera desapareció bajo las aguas de la inundación, menos del 1 por ciento de los hogares contaban con seguro contra inundaciones. En el condado de Unicoi, Tennessee, donde decenas de residentes quedaron varados sobre el techo de un hospital cuando las aguas subieron, la cifra era inferior al 2%.

Según un análisis de The Washington Post de datos recientes del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, en promedio, solo una pequeña fracción de los hogares en los condados del interior más afectados por el huracán Helene y sus remanentes contaba con seguro contra inundaciones. En siete estados afectados, solo el 0,8 por ciento de las viviendas en los condados del interior afectados por la tormenta contaban con seguro contra inundaciones. En cambio, el 21 por ciento de las viviendas en los condados costeros de esas áreas contaban con cobertura.

El Post estimó la proporción de hogares con seguro contra inundaciones utilizando los recuentos de pólizas al 1 de octubre proporcionados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y los recuentos de unidades de vivienda de la Oficina del Censo de los EE. UU.

Los expertos afirman que la falta de seguro resultará muy perjudicial para esas familias en los próximos años, lo que aumentará el número total de víctimas de la devastadora tormenta. Hasta el jueves, se han confirmado al menos 213 muertes en seis estados. Los fondos de asistencia disponibles para desastres están destinados en gran medida a pagar refugios temporales, alimentos y agua, no a reconstruir viviendas. Y gracias a una combinación de pólizas obsoletas y precios elevados, la mayoría de las personas no saben que deberían inscribirse en un seguro contra inundaciones, o no pueden pagarlo.

Sin seguro, las personas afectadas por las inundaciones tienen que depender de una red de complicados programas federales o de la ayuda de organizaciones sin fines de lucro para reconstruir sus vidas. El Programa de Asistencia Individual, administrado por FEMA, puede ayudar a proporcionar recursos urgentes, pero tiene un límite de alrededor de USD 42,500 para vivienda y USD 42,500 para otros costos. La mayoría de los beneficiarios reciben mucho menos. Hasta el jueves por la mañana, FEMA hizo una lista de 108 condados en cinco estados donde las personas son elegibles para esta ayuda.

“Es algo en lo que la gente no quiere pensar”, dijo Craig Landry, profesor de economía agrícola y aplicada en la Universidad de Georgia, sobre el riesgo de inundaciones catastróficas. “La gente tiene una percepción optimista de la ayuda en caso de desastre”, añadió. “Y en realidad, no es tan generosa”.

La cobertura de seguros contra inundaciones en los condados interiores golpeados por la tormenta era inferior al 1%, lo que deja a muchas personas dependiendo de la asistencia federal limitada. (Infobae)

El análisis del Post muestra que en muchos de los condados afectados por las inundaciones de Helene se han reducido las tasas de cobertura de seguros contra inundaciones en la última década. En algunos casos, se han cancelado aproximadamente la mitad de las pólizas de seguro contra inundaciones.

Stephanie Buchanan, residente de Bakersville, Carolina del Norte, no sabía que no tenía seguro contra inundaciones hasta que sus pertenencias fueron arrastradas por la crecida del arroyo. Buchanan y su esposo huyeron por la puerta trasera y vieron cómo el agua subía sesenta centímetros hasta su casa, arruinando los muebles y arrastrando sus pertenencias hasta el garaje.

Llamó a la compañía de seguros de su casa y se enteró de que su póliza no cubría inundaciones. En el condado de Mitchell, donde se encuentra Bakersville, la FEMA informó que solo había 31 pólizas de seguro contra inundaciones para más de 8.600 unidades de vivienda. “Nadie dijo nada al respecto”, dijo Buchanan en una entrevista telefónica. La mujer de 47 años ha vivido en el área de Bakersville toda su vida y no recuerda ningún desastre similar. “Nunca me he enfrentado a algo así”, dijo. “¿Alguien nos va a ayudar? ¿Vamos a poder tener una casa?”

La mayor parte de los seguros contra inundaciones en Estados Unidos se gestionan a través del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones de la FEMA. En el caso de las viviendas que se encuentran en la zona de inundación de 100 años, o que tienen una probabilidad de inundación del 1 por ciento o más cada año, este seguro es obligatorio por ley para obtener una hipoteca y puede pagar hasta 250.000 dólares por las estructuras y 100.000 dólares por el contenido.

Pero los expertos dicen que los mapas de inundaciones utilizados por el programa nacional están desactualizados, lo que deja a muchas áreas que deberían tener seguro contra inundaciones sin él. “No incluyen las inundaciones causadas por pequeños cursos de agua, como arroyos, afluentes y riachuelos”, dijo Jeremy Porter, director de investigación sobre las implicaciones climáticas en la First Street Foundation, que elabora modelos de riesgos climáticos. “Y no incluyen las precipitaciones intensas como fuente de inundaciones”.

Esto significa que eventos como la oleada de inundaciones de Helene que afectó áreas del interior la semana pasada son ignorados casi por completo, lo que deja a los residentes la decisión de elegir por sí mismos si quieren comprar un seguro privado contra inundaciones.

Jess Dixon, de 29 años, artista muralista de Sugar Grove, Carolina del Norte, dijo en una entrevista telefónica el miércoles que no obtuvo seguro contra inundaciones cuando compró su casa de ladrillo de un solo piso hace dos años porque el área no se había inundado en los últimos años.

Las zonas afectadas por el huracán, como el condado de Buncombe, enfrentan grandes pérdidas económicas debido a la falta de pólizas de seguro contra inundaciones vigentes. (AP Foto/Gerald Herbert)

“Hay un río al otro lado de la calle, pero nunca había crecido tanto”, dijo. “Cuando compré la casa, no se consideraba una zona inundable. Es tan caro aquí que parece innecesario. No mucha gente puede permitírselo en esta zona; es una zona de bajos ingresos”.

El agua de lluvia subió un pie en los primeros 10 minutos y finalmente llegó a cuatro pies dentro del sótano de Dixon. “No he tenido tiempo de llamar a mi seguro”, dijo mientras ella y su novio destripaban la casa. “Estoy tratando de averiguar si FEMA cubrirá algún daño. Mi principal objetivo ha sido tratar de rescatar todo lo que pueda de la casa”, dijo.

Dixon se ha estado quedando con amigos en el cercano Blowing Rock, “saltando de un lado a otro” para dejar espacio a otros desplazados por la tormenta. “Hemos instalado una carpa en mi patio trasero por si ocurre algo peor. Hoy hemos recuperado la electricidad, pero me da miedo encenderla”, dijo. “Las montañas no están hechas para soportar inundaciones”.

Jeff Jackson, el ejecutivo interino del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, dijo en una declaración: “El riesgo de inundaciones está subestimado en todo el país, incluso en las zonas propensas a inundaciones. Ese es un desafío que seguimos enfrentando y en el que seguiremos trabajando mientras seguimos comprometidos a cerrar la brecha del seguro contra inundaciones en todo el país”.

“En este momento, es importante que los sobrevivientes de Helene presenten sus reclamos de seguro por inundaciones o de propietarios de viviendas de inmediato”, agregó Jackson. “Insto a quienes no tienen seguro a que se registren para recibir asistencia por desastre de FEMA ahora”.

La gente puede acabar reconstruyendo en zonas propensas a inundaciones, dado que el mercado inmobiliario tiene memoria de corto plazo, dijo Landry, profesor de la Universidad de Georgia. Si bien los precios de las viviendas suelen bajar después de grandes inundaciones (ya que los compradores tienen en cuenta el coste del seguro contra inundaciones), las investigaciones muestran que ese efecto desaparece después de cinco o seis años.

El programa de asistencia de FEMA para individuos “no está diseñado intencionalmente para ayudar a las personas a recuperarse económicamente después de un desastre”, dijo Carolyn Kousky, experta en seguros contra inundaciones y vicepresidenta asociada de economía y políticas del Fondo de Defensa Ambiental, un grupo de defensa. La mayoría de las personas tienden a recibir solo unos pocos miles de dólares de asistencia individual, añadió.

Samantha Montano, profesora de gestión de emergencias en la Academia Marítima de Massachusetts, dijo que los sobrevivientes deben sortear una red de complicados trámites burocráticos para conseguir siquiera esa cantidad de fondos. Algunas víctimas de desastres presentan cinco o seis apelaciones después de que se les deniegue la primera vez. “La gente lo describirá como el segundo desastre, simplemente por lo difícil que es sortearlo”, dijo.

Si bien la financiación adicional del Congreso puede ayudar a cerrar la brecha, ese dinero puede tardar años en ser utilizado. Mientras tanto, los residentes se verán obligados a esperar en cualquier alojamiento temporal que puedan encontrar.

Muchos expertos dicen que el país necesita imponer requisitos mucho más amplios para el seguro contra inundaciones. “El Congreso debe exigir que todos tengan un seguro contra inundaciones, de la misma manera que exigimos que todos tengan un seguro de automóvil”, dijo Montano. “Y, en mi opinión, deben aumentar la cantidad de dinero que FEMA puede dar a las personas para asistencia individual”.

Por ahora, sin embargo, mientras muchas áreas del país se ven afectadas por fenómenos meteorológicos severos, los investigadores dicen que el sistema de seguros se está quedando atrás. “No creo que estemos apreciando cuánto cambia el riesgo de inundaciones con el tiempo y con qué rapidez”, dijo Kousky. “Y ciertamente no estamos hablando con la gente sobre esto”.