Ministra de Culturas exige a Morales que deje de usar a la población y responda ante la justicia

La ministra de Culturas, Esperanza Guevara, demandó a Evo Morales y a sus aliados dejar de utilizar a las personas en el bloqueo de caminos y que responda a la justicia por la relación que tuvo con una menor de edad cuando era presidente, el año 2015.

Fuente: ABI

“Ya basta de utilizar a nuestra gente, a nuestro compañero, a nuestra compañera, para que algunas personas sean beneficiadas y vayan tapando con una cortina de humo lo que tienen que responder ante la justicia”, demandó en un acto por los 34 años de fundación de la Federación de Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas de Cochabamba- «Bartolina Sisa» (FDMCOIC-«BS»).

Al dirigirse de manera clara al exmandatario, lo acusó de utilizar a los hombres y mujeres de las zonas rurales para conseguir su candidatura presidencial y eludir los procesos judiciales que enfrenta, entre ellos, una denuncia por trata y tráfico de personas por la relación que tuvo con una menor de edad en 2015 y con la que tuvo una hija que ahora tendría 8 años, según la Fiscalía de Tarija.

“¿Quiénes son los perjudicados con los bloqueos? Nuestros hermanos del campo que llevan día a día su producción al mercado, gracias a ello llevan el pan del día a su familia”, reprochó.

Por ello, llamó a las bases de las organizaciones sociales legítimas a “mantenerse firmes como soldados de este Proceso de Cambio” y no actuar como aquellas personas que traicionaron la lucha de “nuestras hermanas y del Pacto de Unidad genuino”.

“Los traidores son las personas que no han respetado el voto y no respetan ese estatuto y reglamento de nuestras organizaciones sociales. Por eso, hermanos, hermanas, no debemos confundirnos ni debemos confundir (a los demás)”, les dijo a las afiliadas a la Federación.

A pesar de haber elegido a Arce como candidato presidencial, Morales se declaró opositor al Gobierno nacional y a través de sus aliados en la Asamblea Legislativa impide la aprobación de créditos por más de $us 1.000 millones.

Dirigentes que responden a Morales, como Ponciano Santos, y el exministro Juan Ramón Quintana hablaron de incendiar el país y de generar “sangre” por la defensa de Morales. Incluso, Santos exigió se adelanten las elecciones generales previstas para el 2025.

“Hoy tenemos un Gobierno nacional que hemos puesto nosotros, todos ustedes, hermanos y hermanas, han dado su voto por nuestro presidente y por nuestro vicepresidente y no podemos ser ahora nosotros mismos enemigos de este Gobierno que en su momento hemos apoyado. No podemos traicionar a ese voto. Los traidores son aquellas personas que hoy están en contra de nuestro gobierno nacional. Ellos son los verdaderos traidores”, denunció Guevara.

Jfcch/Nj