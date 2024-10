Ministro Cusicanqui: «Estamos sufriendo el fenómeno de la inflación internacional»

El ministro de Planificación del Desarrollo comentó que la escasez de algunos productos, como el arroz, se debe a fenómenos climáticos y al contrabando al exterior.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, atribuyó la escasez de algunos productos, como el arroz, a fenómenos climáticos y a la inflación internacional.

En ese sentido, el gobierno instruyó militarizar las fronteras para luchar contra el contrabando de productos bolivianos al exterior, que es otro factor que incide en el aumento de precios de la canasta familiar.

«Bolivia está sufriendo dos fenómenos: uno, es el tema climático, que está afectando a la producción de algunos productos, (como) el arroz, porque estamos teniendo una sequía severa en los últimos meses y en los últimos años, prácticamente. Desde el año 2020, venimos afrontando fenómenos climatológicos adversos, extremos que nos hacen pasar de inundaciones a sequías extremas y severas, de manera continua, no tenemos un respiro o un descanso en términos de afrontar este tipo de fenómenos climatológicos y está también afectando a algunos de nuestros productos», explicó Cusicanqui en entrevista con Que No Me Pierda.

A la vez, atribuyó el incremento de precios al contexto internacional.

«Paralelamente, lo que estamos sufriendo es el fenómeno de la inflación internacional, que se refleja en varios aspectos: uno, que los productos que importamos llegan ya con un precio más elevado; pero también, los precios elevados de otros países incentivan a que salgan nuestros productos, nuestros alimentos que producimos con el esfuerzo de los productores y también del Gobierno Nacional, a través de la subvención, principalmente, de carburantes hacia otros países», complementó.