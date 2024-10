Montaño: Evo es una vergüenza, las pruebas en su contra son lapidarias

En criterio de Montaño, el expresidente Morales quedó solo, porque ya no salieron a defenderlo como en otrora. “¿dónde están las damas que salían a defender? ¿No hay? Las pruebas son lapidarias», dijo.

eju.tv /Video: Ministerio de Oras Públicas

La Paz.- El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, evocó las palabras del presidente Luis Arce afirmando que los niños son la riqueza, el patrimonio y, por tanto, “no se los debe tocar” y que el accionar de Evo Morales “es una vergüenza” y que las pruebas en su contra por el delito de estupro “son lapidarias”.

“Como hombre, como ser humano que tengo esposa, hijos, nos da vergüenza, una vergüenza que no se va a poder borrar de la historia del pueblo boliviano, no está bien que una autoridad, un expresidente, siga metido con estos temas de las niñas. Me da vergüenza la verdad”, manifestó Montaño.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En criterio de Montaño, el expresidente Morales quedó solo, porque ya no salieron a defenderlo. “¿dónde están las damas que salían a defenderlo?, ¿no hay? Las pruebas son lapidarias. ¿Qué va a decir ahora? Que es persecución política, acaso un político le dijo a Evo Morales que esté con una niña. Lamentamos este escándalo que tenemos que vivir los bolivianos”, expresó.

Asimismo, desafío a los legisladores evistas, al diputado Gualberto Arispe y al senador Leonardo Loza negar que el certificado de nacimiento de la niña en el que figura Evo Morales como padre es falso. “Digan y pregunten a su jefe es verdad o si el certificado es cierto, qué mentirosos que son, a ver que diga Morales si han falsificado su firma”, indicó.