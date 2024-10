Morales: Ya investigaron este supuesto caso de estupro y no encontraron nada, está cerrado

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, denunció que todos los presidentes, a excepción de Eduardo Rodríguez Veltzé, iniciaron procesos legales en su contra.

Ahora ante la comunidad internacional, el expresidente Evo Morales se refirió al presunto caso de estupro en su contra, por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de edad. El exmandatario explicó que el caso ya fue investigado en su momento y no se encontró nada, por lo que su reactivación persigue fines políticos para lograr su inhabilitación como candidato presidencial.

“Ya me investigaron este supuesto caso de estupro y no encontraron nada, está cerrado. Un año me investigaron, cuando yo estaba en Argentina (2020) y no encuentran nada (…). Lamentablemente, usan niños, niñas. Es un tema netamente político”, explicó este sábado en entrevista con el medio español La Pizarra.

La acusación se suscitó la semana pasada. Inclusive, existió una orden de aprehensión en contra el exmandatario, la cual fue anulada gracias a una orden de libertad. Sin embargo, Morales debía presentarse a declarar a la Fiscalía Departamental de Tarija, pero como no se hizo presente, la fiscal Sandra Gutiérrez dijo que ahora lo que corresponde es la aprehensión.

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmó que estos hechos no son nada nuevo en su carrera política.

Procesos

Dijo que la expresidenta transitoria Jeanine Añez le inició procesos por crímenes de lesa humanidad y genocidio; Luis Arce, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer y Carlos Mesa, afirmó, intentaron iniciarle procesos por narcotráfico. “Solo no me procesó Eduardo Rodríguez Veltzé”, señaló.

Pese a todo ello, Morales recalcó que nunca se rindió y no lo hará ahora, pese a que, en su criterio, es el momento en el que más procesos enfrenta. Dijo que como mínimo tiene ocho denuncias en su contra, de las que tiene conocimiento. «Qué otros procesos más habrá», protestó.

Por ese motivo, denunció que es “víctima de la derecha interna (oposición), de la derecha externa (Estados Unidos)” y del Gobierno que, en su opinión, comenzó a derecharizarse, que tienen el mismo objetivo: impedir su postulación como candidato a la presidencia en 2025.

En su criterio, si logra presentarse en dichos comicios, vencerá con más del 55% de los votos y retornará a la silla presidencial.