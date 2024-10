Muere campeón mundial de atletismo sub-20 a los 26 años

Fuente: https://actualidad.rt.com

El atleta keniano Kipyegon Bett, campeón del mundo de atletismo sub-20 de 800 metros en 2016, murió el domingo a la edad de 26 años, informó Nation.

Bett, quien también fue medallista de bronce en los 800 metros del Campeonato Mundial de Atletismo en 2017, estuvo internado en un centro médico durante un mes como paciente ambulatorio, detalló su hermana, Purity Kirui. Pero el sábado su estado empeoró y lo trasladaron al Hospital Tenwek del condado keniano de Bomet, donde falleció.

Former World U20 Champion and 2017 World Bronze medalist, Kipyegon Bett, has passed away at 26.

Bett died at Tenwek Hospital in Bomet County after battling illness for some time.

He had an impressive career from 2015-2017 before a ban in 2018.

His sister confirmed he passed at… pic.twitter.com/5ONWW2gdU2

— Eagle News Feed (@eagle_feed) October 7, 2024

