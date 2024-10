Murió Christopher Ciccone, hermano menor de Madonna

El artista y diseñador de interiores falleció a los 63 años tras una lucha contra el cáncer

Christopher Ciccone, hermano menor de Madonna y reconocido diseñador de interiores, murió a los 63 años tras una lucha contra el cáncer, según informó The Hollywood Reporter. Su deceso ocurrió el último viernes 4 de octubre mientras el artista estaba rodeado de su esposo Ray Thacker y otros de sus seres queridos.

Ciccone, quien comenzó su carrera como bailarín y coreógrafo, desempeñó un papel crucial en los inicios de la carrera de su hermana, actuando como su asesor creativo. Además, dirigió videos musicales y giras, destacándose como director artístico de la gira mundial Blond Ambition en 1990 y The Girlie Show en 1993.

Más allá de su trabajo en el mundo del espectáculo, Christopher también se dedicó al diseño de interiores, calzado y muebles. En 2008, publicó el libro Life With My Sister Madonna, que generó rumores de un distanciamiento entre los hermanos. En el libro, Ciccone expresó su descontento por ciertos eventos, como cuando Madonna lo identificó como “gay” en una entrevista de 1991 y por la inclusión de la tumba de su madre en el documental Truth or Dare.

A pesar de las tensiones, en entrevistas de 2012, el ahora fallecido artista afirmó que su relación con la estrella musical pop había mejorado, aunque no se veían con frecuencia. “Estamos de nuevo como hermanos”, comentó a CBS News, destacando su orgullo por los logros de su hermana y dando a entender que no había rencillas de por medio.

Ciccone, además de ser diseñador de interiores, también dejó su huella en el ámbito del diseño comercial, trabajando en restaurantes de Nueva York, Miami y Los Ángeles, así como en el desarrollo de un condominio de lujo en Miami Beach. Su diseño de muebles fue seleccionado para la oficina de Bill Clinton en Nueva York.

Nacido el 20 de noviembre de 1960 en Pontiac, Michigan, Christopher fue el quinto hijo de Madonna Louise y Silvio Patrick Ciccone. Durante su desarrollo como artista, estudió danza en las universidades de Western Michigan y Oakland antes de mudarse a Nueva York para trabajar junto a Madonna.

En sus últimos años, regresó a Michigan, cerca de su familia, que está involucrada en la empresa vinícola Ciccone Vineyards. En 2016, contrajo matrimonio con Thacker, un actor británico residente en Los Ángeles. Además de su esposo y Madonna, le sobreviven su padre y sus hermanos Martin, Paula, Melanie, Jennifer y Mario, así como algunos sobrinos y primos parte de su extensa familia.

Los miembros de los Ciccone ha enfrentado otras pérdidas recientes, como la muerte de su madrastra Joan Ciccone, que ocurrió en septiembre de este año, y también la de su hermano Anthony a principios de 2023. Hasta el momento, los representantes de Madonna no han emitido comentarios sobre el fallecimiento de Christopher.

Respecto a Joan Clare Ciccone, quien falleció a los 81 años el 24 de septiembre tras una breve batalla contra un cáncer agresivo, se conoce que estuvo casada con el padre de Madonna, Silvio Ciccone, durante 58 años. La noticia de su muerte sorprendió a la familia y dejó un vacío a finales del mes pasado.

Joan se unió a la vida de Madonna cuando la cantante tenía solo 8 años, tras casarse con Silvio en 1966. La madre biológica de Madonna había fallecido en 1963 cuando la artista tenía apenas 5 años y a lo largo del tiempo, la relación entre la cantante y su madrastra fue compleja. En una entrevista con Larry King en 2002, la reina del pop confesó que tuvo dificultades para aceptar a Joan durante su infancia, describiendo momentos de caos y sufrimiento.

En 2015, Madonna también reveló a Rolling Stone que durante su juventud no tuvo una relación cercana con Joan, lo que le dejó sin un modelo a seguir. Sin embargo, un video de 2012 las muestra a ambas compartiendo un abrazo durante la gira MDNA de la cantante, lo que sugiere que pudieron haber superado sus diferencias.