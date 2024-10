Murió Gavin Creel, actor de Broadway y ganador del Tony

Creel luchó por varios meses contra un raro tipo de sarcoma

Gavin Creel falleció a los 48 años de edad

(Foto AP/Seth Wenig, archivo)

Gavin Creel, el destacado actor de Broadway ganador del premio Tony, falleció a los 48 años en su hogar en Manhattan, según informó su representante Matt Polk a CNN. La noticia fue confirmada por su pareja, Alex Temple Ward.

Creel, originario de Findlay, Ohio, fue diagnosticado con un raro y agresivo tipo de sarcoma en julio de 2024 y recibió tratamiento en el Memorial Sloan Kettering.

Creel debutó en Broadway en 2002 con el papel de Jimmy Smith en «Thoroughly Modern Millie», actuación que le valió su primera nominación al Tony. A lo largo de su carrera, se destacó en producciones como «Hello, Dolly!», «Waitress» y «The Book of Mormon». En 2009, fue nominado nuevamente al Tony por su papel en «Hair», y en 2014 ganó un Premio Olivier por su actuación en «The Book of Mormon» en el West End de Londres.

Gavin Creel amó tanto su papel en «Hair» que aseguró que soñaba con interpretar la obra de teatro después de la muerte

(Foto AP/Peter Kramer, archivo)

Cabe mencionar que Creel amó tanto su participación en “Hair” que en 2012 compartió su ilusión de poder interpretar esta obra incluso después de la muerte.

“Cuando muera, y quiero decir que esto puede sonar muy cursi, espero volver a ser ese hombre y hacer esa obra con esa gente. Ese es mi sueño – mi sueño para cuando muera, ese cielo será – me acompañarán y sabré mis líneas, y llegaré a hacer esa obra de nuevo”, dijo en la entrevista que ha vuelto a cobrar relevancia tras su fallecimiento. En esta misma, el aclamado actor brindó varios detalles de cómo se imaginaba el cielo, que en retrospectiva, han generado fuertes sentimientos entre sus seres queridos y fanáticos.

“Saludaré a mi abuela, porque quiero saludarla primero, y luego me acompañarán a la puerta del escenario y entraré y todo el mundo estará allí. Serán ustedes y un público increíble que está listo para vernos y lo conseguiremos”. “Probablemente suene como una tarjeta de Hallmark, o súper cursi. Pero si no tengo otro momento así en mi carrera, lo he tenido. Estoy agradecido”.

Gavin Creel obtuvo su primer Tony por su interpretación de Cornelius Hackl en «Hello, Dolly

(Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

En 2017, Creel obtuvo su primer Tony por su interpretación de Cornelius Hackl en «Hello, Dolly!», compartiendo escenario con Bette Midler y David Hyde Pierce. Durante su discurso de aceptación, agradeció a la Universidad de Michigan, donde estudió música, teatro y danza.

La actriz Hannah Waddingham, conocida por su papel en “Ted Lasso”, expresó su conmoción por la muerte de Creel en una publicación en Instagram, recordándolo con cariño y lamentando su partida prematura.

“Mi corazón está dolorosamente pesado por ti esta noche, amigo mío. Estoy tan triste de que te hayan llevado tan pronto. Nunca te olvidaré mientras respire”.

La actriz Hannah Waddingham compartió un emotivo mensaje para su amigo Gavin Creel

(Créditos: Instagram/Hannah Waddingham)

En 2019, Creel interpretó a Dr. Pomatter en «Waitress» en Broadway y repitió el papel en el West End en 2020. Su obituario menciona a Sara Bareilles como su «amiga y espíritu artístico afín». En 2022, Creel y Bareilles volvieron a trabajar juntos en la producción de «Into the Woods» en Broadway.

El obituario proporcionado por Polk destacó que Creel vivió su vida con alegría, integridad y humor, y que su presencia será profundamente extrañada por quienes lo conocieron y amaron. Creel deja atrás a su madre Nancy Clemens Creel, su padre James William Creel, sus hermanas, su pareja Ward y su perro Nina.