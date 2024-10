Nacional derrota a Guabirá con tres goles en el segundo tiempo

Terminó la jornada 19 del torneo Clausura. El equipo de Montero jugó desde la primera parte con uno menos por expulsión. La diferencia se notó en especial en la segunda mitad, donde el local ya no encontró resistencia.

Fuente: Brújula Digital

Nacional Potosí venció a Guabirá por 3 a 0. El equipo visitante jugó con uno menos desde los 24 minutos por una expulsión y esa diferencia pesó a la larga, este jueves en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial, en el cierre de la jornada 19 del torneo Clausura de la División Profesional.

El resultado deja a Nacional cuarto en las dos tablas, la del Clausura (29) y la Acumulada (43), lo que afianza su chance de alcanzar un premio internacional.

Guabirá, último en el segundo certamen del año, sigue antepenúltimo (26) en la general, con el riesgo de caer en cualquier momento a zona de descenso, acosado por Royal Pari (24).

El azucarero tenía controlado el partido desde el comienzo, incluso se animó a llevar algún ataque de la mano de Ronaldo Vásquez, pero a los 24’ este jugador incurrió en un pisotón a un rival y le cayó la roja directa, dejando a su equipo con 10.

Nacional empezó a jugar con cierta comodidad y a ejercer ataques en especial mediante Willan Álvarez, uno de ellos encontró una notable atajada del golero de la visita Jhon Jairo Cuéllar.

Todos los goles se dieron en la segunda mitad. Los cambios en Nacional surtieron efecto, en especial la presencia de Carlos Preciado, quien le cambió la cara al ataque potosino.

De sus pies salió la jugada para el 1 a 0, convertido por Andrés Torrico a los 49 minutos.

Nacional continuó insistiendo al saberse superior, porque Guabirá solo atinada a defenderse, y con paciencia llegaron los otros goles, de Álvarez el segundo a los 74’, a centro de Saulo Guerra; y de Erick Correa, quien de cabeza concretó una asistencia de Javier Guerra.

Con este resultado, el equipo de la Villa Imperial se repuso de la caída que había sufrido en casa ante Always Ready; por su parte, Guabirá no pudo repetir la victoria que había logrado ante The Strongest.