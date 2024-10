Netanyahu frena la visita de su ministro de Defensa a Washington para concentrar sus esfuerzos en la ofensiva contra Irán

El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, tenía previsto reunirse este miércoles con su homólogo israelí, Yoav Gallant, en el Pentágono para discutir la expansión de la operación militar de Israel en Líbano y una posible represalia contra el régimen de Teherán

La visita planificada a Washington por parte del principal funcionario de defensa de Israel fue cancelada abruptamente por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, según informó el martes un funcionario estadounidense, lo que refleja las crecientes tensiones entre los dos aliados y genera dudas sobre si la Administración Biden podrá evitar que el conflicto multifrontal de Israel se convierta en una guerra de mayor escala.

El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, había programado recibir a su homólogo israelí, el ministro de Defensa Yoav Gallant, en el Pentágono este miércoles, en una reunión que se centraría en la expansión de la operación militar de Israel en Líbano y un posible contraataque a Irán, cuyo masivo bombardeo con misiles este mes representa la última ofensiva en un conflicto que abarca gran parte de Oriente Medio.

Las autoridades israelíes han indicado que el país se prepara para una respuesta militar significativa ante dicho ataque. Funcionarios estadounidenses señalaron que Israel no les ha informado sobre sus planes. Sabrina Singh, portavoz del Pentágono, dijo a los periodistas que la reunión entre Austin y Gallant, quien ha desarrollado una estrecha relación de trabajo con funcionarios en Washington en medio de la guerra que Israel libra desde hace un año contra los militantes de Hamas en Gaza, ya no se llevaría a cabo como estaba prevista. No se ha aclarado cuándo se reprogramarán las conversaciones.

La cancelación de último minuto subraya la complejidad de las relaciones entre Estados Unidos y su principal aliado en Medio Oriente, desde los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre que sumieron a la región en un nuevo conflicto, lo que llevó a Washington a desplegar activos militares en la zona y realizar considerables esfuerzos diplomáticos para alcanzar un cese al fuego duradero.

Un funcionario israelí indicó que Netanyahu le comunicó a Gallant el martes que solo podría partir en su visita planificada a Washington cuando se cumplieran dos condiciones: que se llevara a cabo la conversación telefónica entre Biden y Netanyahu —la cual el primer ministro esperaba desde hace varios días— y que el gabinete de seguridad de Israel aprobara una respuesta militar al ataque con misiles de Irán.

Netanyahu ha intentado sin éxito comunicarse directamente con Biden, según el funcionario israelí, quien, como otros, habló bajo condición de anonimato. La oficina de Netanyahu declinó hacer comentarios. Un funcionario estadounidense negó que Biden haya rechazado los intentos de contacto de Netanyahu.

El miércoles se cumplían siete semanas desde la última conversación entre ambos líderes. La fricción entre ellos ha aumentado durante el último año debido a la conducción de la guerra de Israel en Gaza, que ha causado más de 40.000 muertes, según las autoridades sanitarias locales, quienes no distinguen entre civiles y combatientes, pero afirman que la mayoría son mujeres y niños. También ha influido lo que los funcionarios estadounidenses perciben como la falta de apoyo de Netanyahu a las medidas diplomáticas respaldadas por EEUU y su falta de atención a los consejos sobre la contención de un conflicto regional en expansión.

Desde el ataque con misiles balísticos de Irán —su segundo ataque directo contra Israel—, funcionarios estadounidenses han instado a Israel a moderar cualquier acción de represalia. Aunque ambos países han coordinado estrechamente, Israel ha realizado repetidamente ataques contra adversarios regionales sin dar aviso previo a Estados Unidos, incluido un reciente operativo dirigido a operativos de Hezbollah con dispositivos explosivos. Los funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación de que dichos ataques puedan poner en peligro a las tropas estadounidenses en la región.

Mientras tanto, Biden ha enfrentado críticas dentro de su propio partido por su postura hacia Israel y el suministro constante de armas desde Washington. Aunque el presidente y sus asesores han respaldado el derecho de Israel a responder a Irán, Biden ha instado públicamente a Israel a evitar ataques a las instalaciones petroleras iraníes, ya que podrían desestabilizar los mercados energéticos mundiales. Asimismo, los funcionarios estadounidenses han aconsejado a Israel no atacar las instalaciones vinculadas al programa nuclear de Irán, que Israel ha considerado durante mucho tiempo una amenaza existencial.

Un funcionario estadounidense negó que Biden haya rechazado los intentos de contacto de Netanyahu (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Un funcionario estadounidense afirmó que la administración ha “estado en constante consulta con los israelíes en múltiples niveles y siempre se ha dicho que los líderes hablarían después de esas consultas. Eso es algo en lo que ambos hemos estado de acuerdo durante la última semana”. Y agregó: “Si están diciendo que estamos rechazando Netanyahu y negándonos a una llamada, eso no es cierto. De hecho, ya planeábamos que hablaran a finales de esta semana y los israelíes lo saben”.

El funcionario explicó que “de cualquier manera, una llamada hoy no era posible” ya que Biden estaba profundamente involucrado en los esfuerzos de respuesta al huracán este martes y también viajó a Wisconsin y Pensilvania.

Funcionarios del Pentágono esperaban que Gallant, quien ha hablado con Austin más de 80 veces desde el 7 de octubre de 2023, detallara los planes de Israel para una respuesta militar. No se ha confirmado si Gallant, en lugar de las conversaciones en persona, dará un informe a Austin por teléfono.

En el Departamento de Defensa de EEUU persiste la “preocupación por posibles escaladas de Israel”, comentó un alto funcionario de defensa.

Si Israel optara por lanzar un ataque directo a las instalaciones nucleares de Irán, sus opciones serían limitadas. La planta de enriquecimiento principal de Irán, ubicada cerca de la ciudad de Natanz, se encuentra aproximadamente a 8 metros bajo tierra y está reforzada con concreto. Su planta de enriquecimiento en Fordow está enterrada dentro de una montaña.

Ambas instalaciones serían difíciles, si no imposibles, de destruir para Israel, según expertos. Un ataque significativo a Fordow requeriría dos elementos que Israel no posee: bombas masivas capaces de penetrar la tierra y los aviones que pudieran transportar estas pesadas armas hasta el objetivo.

“Mucho depende de la geología”, señaló Michael Eisenstadt, director del Programa de Estudios Militares y de Seguridad en el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente. Añadió que Irán ha estado construyendo otra instalación cerca de Natanz que está enterrada aún más profundamente.

La planta de enriquecimiento principal de Irán, ubicada cerca de la ciudad de Natanz, se encuentra aproximadamente a 8 metros bajo tierra y está reforzada con concreto (Arash Khamooshi/The New York Times)

“Además de un ataque penetrante para destruir el interior de los sitios nucleares subterráneos, un ataque podría tratar de sellar las entradas a los túneles y destruir las tomas de ventilación”, dijo Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear en la Federación de Científicos Americanos. “Pero eso sería un daño temporal que se podría reparar relativamente rápido”.

Israel también podría lanzar ataques contra sitios secundarios, como instalaciones donde Irán podría construir centrifugadoras esenciales para producir material apto para armas, dijo James Acton, codirector del Programa de Política Nuclear en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Israel podría tener una capacidad oculta, señaló Acton, como un nuevo tipo de ciberataque que podría retrasar el programa iraní y enviar un mensaje a Teherán de que es vulnerable a la guerra no convencional.

Dadas las dificultades para atacar directamente el programa nuclear de Irán, Israel podría optar, al menos, por establecer un nivel de disuasión, atacando sitios de misiles balísticos o defensas aéreas. Un exfuncionario de seguridad nacional anticipó que Israel dará un “golpe significativo que enviará un mensaje claro a Teherán”.