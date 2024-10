Neymar volvió a jugar después de 370 días: su gesto al entrar al campo de juego

El astro brasileño entró desde el banco de suplentes en la victoria por 5-4 de Al Hilal contra Al Ain por la Champions Asiática.

Neymar es uno de esos grandes jugadores que convoca a encender el televisor o sintonizar su partido en el teléfono móvil para disfrutar del buen fútbol. Sin embargo, debido a una lesión sufrida en la rodilla izquierda en las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, el brasileño estuvo fuera del terreno de juego durante más de un año. Luego de una rehabilitación que le demandó 370 días, Neymar volvió a disputar un encuentro con la camiseta de Al Hilal de Arabia Saudita, en la victoria de su equipo 5-4 contra el Al Ain, dirigido por Hernán Crespo.

En el marco de AFC Champions League Elite, más conocida como Champions Asiática, el ex Barcelona, Santos y PSG retornó al verde césped luego de atravesar la rotura de ligamento cruzado anterior y menisco de su rodilla izquierda. El representante de la Verdeamarela ingresó a los 77 minutos del segundo tiempo y no pudo ocultar su emoción: ofreció ante las cámaras su sonrisa clásica antes de saltar al campo.

El regreso de Neymar se comenzó a rumorear hace tres semanas, cuando se sumó a los entrenamientos a la par del grupo. Si bien ya realizaba ejercicios con el resto del plantel desde julio, lo hacía de forma diferenciada.

El delantero de la selección de Brasil pudo demostrar su vigencia en el Al Hilal, ya que a pocos minutos de su ingreso tuvo la oportunidad de concretar un gol. El astro remató cruzado al arco desde el borde del área, pero el arquero Khalid Eisa llegó a desviar la pelota con los dedos y evitó lo que hubiese sido una vuelta soñada.

Salem Al-Dawsari se convirtió en la figura del encuentro al anotar tres goles que contribuyeron a la victoria de su equipo por 5-4 en un emocionante partido. El equipo dirigido por Jorge Jesus logró imponerse gracias a los tantos de Al-Dawsari, junto con los aportes de Milinković-Savić y Renan Lodi, quienes también marcaron para asegurar el triunfo. Por su parte, el Al Ain no se quedó atrás en el score, con Soufiane Rahimi destacándose al anotar tres tantos para su equipo. Mateo Sanabria también contribuyó al esfuerzo del Al Ain. A pesar de su empuje, el equipo de Crespo no pudo superar a sus rivales en este enfrentamiento lleno de acción.

En una entrevista realizada por NR Sports días atrás, el crack de Brasil contó la peor faceta de su vida en el tiempo que estuvo alejado de las canchas. “Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Sufro cada día en el que no lo puedo hacer. Esto es lo que más me duele”, narró un Ney entre lágrimas.

“Esto es lo que más me duele… pero mi enfoque está aquí. Las personas más importantes en mi vida, mis amigos, mi familia y el fútbol. Me levanto cada vez que me lesiono. Pero no vuelvo a medias”, expresó el futbolista en el diálogo.

Además, recordó el momento de su lesión en el partido ante la selección de Uruguay: “Sentí un gran dolor. En ese momento ya sabía que era grave”, respondió de manera contundente.

Para la alegría de los fanáticos del deporte rey, Neymar volvió a jugar con la redonda y se espera que lo haga cada vez con más frecuencia. Ney podría figurar en la lista de convocados de Dorival Júnior en los siguientes partidos del pentacampeón cuando se enfrente a Venezuela y Uruguay en noviembre por las Eliminatorias camino al Mundial 2026.