Ni muertos pueden descansar en paz: Denuncian profanación en el cementerio de Sacaba

La indignación y el dolor invadieron el cementerio del municipio de Sacaba tras la denuncia de familiares que encontraron restos óseos amontonados en bolsas de yute, depositados en un depósito de una construcción. Esta situación ha generado un clamor por respuestas y una revisión urgente de las prácticas de manejo de los difuntos.

Los familiares, alarmados por imágenes que circularon en redes sociales, acudieron al camposanto para verificar el estado de los restos de sus seres queridos. «Hemos venido a ver porque las imágenes se han difundido en redes sociales. Nos preocupa y queremos saber cuál es el motivo, para que actúen de esa manera con nuestros difuntos», manifestó uno de los familiares presentes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Ni los muertos pueden descansar en paz: Denuncian profanación en el cementerio de Sacaba. Foto: Red Uno

Ni los muertos pueden descansar en paz: Denuncian profanación en el cementerio de Sacaba. Foto: Red Uno

El mal olor proveniente del área donde se encuentran los restos óseos es insoportable, lo que aumenta la angustia de quienes buscan asegurar que sus seres queridos no hayan sido profanados.

«Estamos haciendo una verificación para saber si han sacado los restos de nuestros familiares. No es posible que la alcaldía haga esto con nuestros muertos y los ponga en sacos de yute. Deben consultar a la gente», comentó otro doliente.

A pesar de los intentos por obtener explicaciones, la administración del cementerio no ha ofrecido respuestas claras. Ningún funcionario estuvo disponible para comentar sobre la situación, y las llamadas realizadas a las autoridades locales no fueron atendidas.

Los familiares demandan respeto y una gestión adecuada de los restos de sus seres queridos, recordando que, en la muerte, como en la vida, todos merecen dignidad y paz.