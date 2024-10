Ningún caso por estupro prosperó contra Evo y hay víctimas que tienen miedo

Fuente: El Deber

“Estoy asustada con todo. Gracias por preocuparse. No quisiera que me entreviste. Me da vergüenza (lo que está pasando), que pase un poco”, fue el mensaje que envió la víctima a este medio.

Debido a este proceso, Sandra Gutiérrez fue despedida del cargo de fiscal de distrito de Tarija por instrucción del fiscal general, Juan Lanchipa. “Llego a la Fiscalía de Tarija, no me dejaron entrar y me entregan la resolución. Me dijeron que el doctor Juan Lanchipa me llamaría para pedirme mi renuncia, cuestión que no lo hice, así que me destituyeron. Esto es una persecución y voy a denunciar ante la comunidad internacional”, expresó Gutiérrez.