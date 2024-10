“No hay vuelta atrás”: Campesinos ratifican bloqueo en rechazo a la pausa ambiental ecológica

La Federación Única de Campesinos de Santa Cruz ratificó un bloqueo que comenzará a partir de las 00:00 horas de este martes 8 de octubre, en protesta contra la falta de respuesta del Gobierno ante su solicitud de modificar dos artículos del Decreto Supremo 5225, que regula la pausa ambiental ecológica. Eufronio Herrera, secretario de la Federación, explicó que la medida es una decisión tomada por las bases campesinas debido a la falta de diálogo con el Ejecutivo.







“Hemos intentado en varias ocasiones sentarnos a la mesa con el Gobierno para debatir nuestras propuestas, pero hemos sido ignorados. La medida no tiene vuelta atrás mientras no recibamos una respuesta positiva”, señaló Herrera durante una entrevista en el programa El Mañanero. Aclaró que los campesinos no están en contra del decreto en su totalidad, sino que buscan modificaciones en puntos específicos que consideran perjudiciales para su sector.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Herrera agregó que existe la posibilidad de suspender el bloqueo si el Gobierno presenta una invitación formal para iniciar un diálogo. “Si el Gobierno nos invita hoy a La Paz, viajaremos para discutir la situación. Pero si nuestras bases determinan que el diálogo debe realizarse en Santa Cruz, pediremos formalmente que bajen”, afirmó.

“Si por mayoría se determina ir a La Paz, vamos a ir; pero si por mayoría se determina que el Gobierno venga a Santa Cruz, en este sentido, nosotros formalmente, mediante una nota, solicitaremos al Gobierno que venga para que nos podamos sentar a dialogar”, subrayó.

El dirigente advirtió que, si no se alcanzan acuerdos, el bloqueo se extenderá a otras provincias de Santa Cruz, afectando aún más la circulación en la región. “Si el Gobierno nos demuestra una respuesta positiva, nosotros nos encargamos inmediatamente de coordinar con nuestros dirigentes centrales, con las subcentrales, para que no haya bloqueo, pero si el Gobierno se mantiene con el capricho de no querer modificar estos dos artículos que estamos pidiendo, en este caso se va masificar el bloqueo hacia otras provincias también”, advirtió el dirigente.