“No me abandonen, yo nunca los he abandonado”, pidió Evo a sus bases

Naira Menacho

“No me abandonen yo nunca los he abandonado”, fue el pedido que hizo Evo Morales a los sectores sociales a los 11 días de bloqueos que se están desarrollando en todo el país.

“Hermanos dirigentes nacionales, hermanos dirigentes de provincias, hombres y mujeres de distintos sectores; no me abandonen yo nunca los he abandonado”, suplicó el exmandatario.

En un encuentro con sus bases, el líder cocalero aseguró que para él la política es una ciencia de servicio, esfuerzo y sacrificio para la gente humilde, sobre todo.

Desde el pasado 26 de septiembre Evo Morales, atraviesa un proceso por los supuestos delitos de estupro y trata de blanca, motivo por el cual, los movimientos sociales, como muestra de su apoyo, declararon un bloqueo indefinido de carreteras.

La medida asumida por los sectores evistas es por la resolución de los problemas económicos, la anulación de procesos judiciales contra el líder cocalero, así como la renuncia de Luis Arce para llamar a elecciones anticipadas.