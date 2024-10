“No me extraña ni me preocupa”, dice Evo tras denuncia de estupro en su contra

Evo Morales se pronunció en redes sociales horas después de conocerse que pesa en su contra una denuncia por trata, tráfico y estupro. Sin referirse en específico al caso, señaló que siempre fue “perseguido” por todos los gobiernos y que por eso no se siente preocupado, ya que considera que cuenta con “el apoyo del pueblo”.

“¡No me extraña ni me preocupa! Todos los Gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo! No me callarán!”, escribió Morales.

El miércoles se conoció que la Fiscalía de Tarija activó una investigación en su contra e incluso llegó a emitir una orden de aprehensión, que fue anulada por una Sala Constitucional de Santa Cruz tras la intervención de sus abogados.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La polémica aumentó luego de que Sandra Gutiérrez denunciara que por iniciar la investigación fue destituida del cargo de fiscal departamental de Tarija por órdenes de Juan Lanchipa, fiscal general del Estado.

“Me llama el fiscal general, que en 20 minutos presente yo mi renuncia, cuestión que yo no lo hice, entonces al llegar aquí (a la Fiscalía), apenas he llegado, no me dejaron ni siquiera entrar a mi oficina como si fuésemos unos delincuentes”, manifestó Gutiérrez ante los medios de comunicación.

Lanchipa, este jueves, negó que haya ordenado paralizar las investigaciones y confirmó que Morales está siendo investigado.

El fiscal general leyó una declaración y se fue sin responder preguntas de los periodistas. Sin embargo, minutos antes había indicado que instruyó “la conformación de una comisión de fiscales especializados en delitos en razón de género para el apoyo y fortalecimiento de la labor investigativa que venían desarrollando los fiscales de Tarija”.

La orden de aprehensión de la Fiscalía, que fue anulada en Santa Cruz, señala que en mayo del 2018 se emitió una partida de nacimiento en Tarija, en la que figura como padre Evo Morales Ayma, y la madre sería una adolescente de 16 años. La investigación también concluye que el embarazo se produjo cuando ella tenía 15 años; es decir, era menor de edad. Por lo que de comprobarse este hecho se constituiría el delito de estupro.