‘No puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación’, dice Arce por denuncia contra Evo

Fuente: erbol.com.bo

En medio de la reciente denuncia contra Evo Morales por estupro y trata de personas, el presidente Luis Arce cuestionó que se pretenda quedar en la impunidad y defendió los derechos de protección de la niñez en ese tipo de casos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El mandatario también dijo ese tipo de hechos debe ser investigados y anunció que, mediante el Ministerio de Justicia, se solicite su declaración en reserva para que no pueda ser politizado.

“Nuestro Gobierno se identifica mucho con los niños nosotros, no estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones y no puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación y se encuentra la culpabilidad correspondiente; sea quien sea, a los niños no se tocan”, afirmó.

En caso radica en Tarija y la víctima era una adolescente de 15 años de edad. La orden de aprehensión fue emitida el 26 de septiembre, sin embargo, debido a una acción de libertad emitida desde la capital cruceña, fue dejada sin efecto.

“Nosotros hemos sido muy claros desde un principio nuestro gobierno va a cuidar las niñas es el mayor tesoro que tenemos y vamos a proteger a la niñez”, sostuvo Arce.

Recordó que hace meses atrás su Gobierno presentó un proyecto de ley denominado de lucha contra la impunidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes, sin embargo, no fue aprobado en el Legislativo.

“No hemos tenido la receptividad, lamentablemente, allí ahora entenderán por qué enviamos con la imprescriptibilidad que teníamos hacia cualquier tipo de abuso hacia los niños hacia las niñas de nuestro país”, añadió.

Por el hecho donde Morales se encuentra vinculado, Sandra Gutiérrez fue destituida de su cargo. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó que se tomó la decisión por su actuar “negligente” en el caso, mientras que la aludida lo acusó de intromisión para frenar la captura. //agc