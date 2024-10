«No recibí beneficio de nadie»: Aseguró jueza que anuló orden de aprehensión contra Evo

La jueza del Juzgado de Sentencia Penal 14 de Santa Cruz aseveró, en un contacto con la Red Uno, que su determinación fue por errores procedimentales.

Naira Menacho







Fuente: Red Uno

La jueza Lilian Moreno, que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra de Evo Morales, se pronunció al respecto y señaló que anuló la disposición, porque “las acciones se realizaron antes de comunicar al juez de Control Jurisdiccional”, además indicó que ella sabía que esto iba a tener repercusiones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Me comunican que había ingresado una acción de libertad, y veo el nombre de las partes y, que puedo decir, sabía que iba a tener repercusiones, Yo me tuve que ir a otro lugar para poder llevar adelante la audiencia porque fue virtual; en la audiencia tuve que hacer una pausa para denunciar las amenazas que yo estaba recibiendo”, indicó la jueza Moreno, en un contacto telefónico con la Red Uno de Bolivia, donde denunció que la amenazaron con quemar su casa.

La jueza explicó que “las acciones tutelares, según el art. 125 de la Constitución Política del Estado, dice que cualquier persona o cualquiera a su nombre, podrá interponer acción de libertad, ante cualquier juez en materia penal, o sea, todos los jueces del territorio nacional, en materia penal, tenemos competencia para conocer acciones de libertad”.

Según la jueza Moreno, las acciones se realizaron antes de comunicar al juez de Control Jurisdiccional.

“Tiene que ser a la inversa, primero se comunica al juez de Control Jurisdiccional el inicio de una investigación, y luego se emiten las órdenes y las resoluciones, etc.”, señaló Moreno.

“Yo soy una abogada que, tiene casi 20 años en la profesión, he trabajado en instituciones públicas, privadas, y en el ejercicio libre, he sido docente. No he recibido el beneficio de nadie”, manifestó la jueza.