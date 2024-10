No se puede condicionar el cumplimiento de las leyes

Lamentan que el líder cocalero y sus bases actúen como si se tratara de grupos y personas que están por encima de las leyes vigentes. “Evistas” deben ser claros y reconocer que sus demandas no tienen nada que ver con reivindicaciones sociales, económicas o políticas, si no buscan beneficio e impunidad para una persona. > Los posibles delitos cometidos por ciudadano cualquiera, no deben ser motivo para que sectores minoritarios perjudiquen la libre transitabilidad ni el desarrollo normal de la economía boliviana.

Fuente: El Diario

Tras la no comparecencia de Evo Morales para prestar declaraciones en el marco de las investigaciones en su contra por presunto estupro y trata de personas, sumado a amenazas de convulsión de sectores “evistas”, el diputado del ala “arcista” en el Movimiento al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, cuestionó que se pretenda condicionar el cumplimiento de la ley y reprochó que afines a la exautoridad anuncien medidas de presión solo para defender a una persona.

En conferencia de prensa, el jefe de bancada por el partido azul en la Cámara de Diputados, lamentó que el líder cocalero y sus bases actúen como si se tratara de una persona que está por encima de las leyes vigentes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Es lamentable que el expresidente Morales crea que está por encima de las leyes y la Constitución y no haya concurrido al llamado de la justicia, correspondía que él concurra para declarar y no tendríamos estas dificultades. Dado que él no se presentó, el Ministerio Público tiene el camino expedito para poder tomar las acciones que el caso amerite, entre ellas la Orden de Aprehensión”, sostuvo.

Sobre las amenazas del “evismo” por un posible inicio de medidas de presión como el bloqueo de caminos a nivel nacional, en caso de que los procesos contra Morales avancen, Mercado afirmó que estos sectores deben ser claros y reconocer que sus demandas no tienen nada que ver con reivindicaciones sociales, económicas o políticas.

“El pueblo boliviano tiene que ser testigo y saber que si se insiste en bloquear, estos sectores lo hacen simplemente por temas personales y no por asuntos de otro tipo”, aseguró.

En ese sentido, reiteró que los posibles delitos cometidos por una persona, no deben ser motivo para que sectores minoritarios perjudiquen la libre transitabilidad ni el desarrollo normal de la economía boliviana.

“No se puede condicionar el cumplimiento de la ley, yo creo que sus seguidores, muy pocos por cierto, pueden pararse de cabeza pero él (Evo Morales) tiene que responder ante la ley”, dijo.

Refiriéndose a las medidas que en las próximas horas puedan disponerse para garantizar la comparecencia de Morales ante la justicia, Mercado puntualizó que uno de los factores importantes en la aplicación de la ley tiene que ver con prevenir y evitar cualquier posibilidad de fuga, por lo que la autoridad jurisdiccional está en la capacidad de aplicar las medidas que considere necesarias para evitar esta posibilidad.

El jueves, luego que Evo Morales no asistiera a la convocatoria del Ministerio Público de Tarija, para prestar declaraciones en relación a las denuncias en su contra por los presuntos delitos de estupro y trata de personas, el equipo de fiscales que atiende el caso anunció que se prepara una orden de aprehensión contra la exautoridad.

Inmediatamente, afines al expresidente calificaron este anuncio como parte de una persecución política del Gobierno con la finalidad de inhabilitar a Morales para las próximas elecciones presidenciales, por lo que anunciaron el inicio de vigilias permanentes y un posible bloqueo de caminos a nivel nacional en caso de concretarse una aprehensión. “A partir de la fecha, ya se inició la vigilia permanente a nivel nacional en todas las carreteras del país, para evitar la detención y el secuestro del hermano Evo Morales Ayma”, señala un comunicado del denominado Pacto de Unidad “evista”.

Desde la oposición, el senador por la agrupación Creemos, Erik Morón, aseguró que el líder cocalero ha demostrado una vez más su cobardía al evitar dar la cara a la justicia como cualquier ciudadano.

Según Morón, Morales está acostumbrado a violar la Constitución Política del Estado, la democracia, los debidos procesos y ahora busca librarse de procesos por haber abusado de una menor, por lo que el Ministerio Público debe emitir una urgente orden de aprehensión.

“Hay que ver el actuar de la justicia boliviana en el caso de un ciudadano que ha cometido hechos de violación, estupro y trata y tráfico de menores, como el señor Evo Morales”, concluyó.

Fuente: El Diario