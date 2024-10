Obama asegura que la campaña de Harris no cuenta con la misma energía que tuvo la suya

También comentó que es «inaceptable» que los afroamericanos decidan apoyar al candidato republicano, Donald Trump, en los comicios.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo este jueves durante su intervención en el mitin político ‘Votantes negros por Harris’ que la campaña de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, no tiene el mismo apoyo que tuvo la suya en su momento, recoge New York Post.

«Aún no hemos visto el mismo tipo de energía y participación en todos los rincones de nuestros vecindarios y comunidades que vimos cuando yo era candidato», dijo el exmandatario.

Además, sugirió que los hombres afroamericanos no votarían por Harris en las elecciones de noviembre, porque «no sienten la idea» de tener una mujer como presidente. «Parte de ello me hace pensar que, bueno, simplemente no les agrada la idea de tener una mujer como presidenta y están ideando otras alternativas y otras razones para ello», afirmó Obama.

También comentó que es «inaceptable» que los afroamericanos decidan apoyar al candidato republicano, Donald Trump, en los comicios.