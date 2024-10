Obesidad infantil y agonistas del receptor GLP-1: ¿Un paso a la adultez?

Ronald Palacios Castrillo

La obesidad infantil, definida como un índice de masa corporal (IMC; el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros) ajustado por edad y sexo en el percentil 95 o superior, según las tablas de crecimiento clínico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (https://www.cdc.gov/obesity/index.html), ha aumentado continuamente en muchas partes del mundo.

Entre 2011 y 2020, la prevalencia de la obesidad en los Estados Unidos aumentó al 19,7 % entre las personas de 2 a 19 años de edad[1]. Sin embargo, estas estadísticas se sustentan en disparidades étnicas y socioeconómicas cada vez mayores. Un hecho preocupante es que la obesidad infantil suele persistir hasta la edad adulta y está asociada a la aparición de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muchos tipos de cáncer.

Aunque las causas de la obesidad son un conjunto multifactorial de influencias socioecológicas, ambientales y genéticas que afectan a los niños y las familias[2], sabemos que la mayoría de los pacientes pediátricos y sus familias no logran cumplir con las pautas dietéticas ni realizar suficiente actividad física aeróbica. El control del peso comienza fomentando una nutrición más saludable y una reducción del tiempo de sedentarismo, pero faltan pruebas de estrategias específicas[2].

Las incretinas, como el péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), son secretadas por las células endocrinas del intestino delgado en respuesta a la ingestión de alimentos, principalmente glucosa y grasa, y actúan sobre los receptores diana para estimular la secreción de insulina pancreática. El GLP-1 tiene una vida media corta debido a su rápida degradación por la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4).

El desarrollo de análogos agonistas del receptor GLP-1 ha tenido un efecto terapéutico importante en el manejo de la obesidad y la diabetes tipo 2 porque estos agentes disminuyen el hambre al retardar el vaciamiento gástrico y al actuar sobre objetivos en el sistema nervioso central para promover la saciedad[3].

En un ensayo aleatorizado, controlado con placebo de liraglutida subcutánea una vez al día que incluyó a 134 niños (de 10 a <17 años de edad) con obesidad y diabetes tipo 2, la liraglutida (a una dosis de hasta 1,8 mg por día) fue eficaz para mejorar el control de la glucosa, pero no para reducir la desviación estándar del IMC en la semana 26 de tratamiento (diferencia estimada, entre el grupo de liraglutida y el grupo placebo, -0,05; intervalo de confianza del 95% [IC], -0,15 a 0,06)[4].

Por el contrario, otro ensayo aleatorizado, controlado con placebo mostró que el tratamiento con liraglutida se asoció con una mayor reducción del peso corporal que el placebo al final de 1 año entre los niños con obesidad y diabetes tipo 2, niños de 12 años o más con obesidad, con una diferencia entre grupos en la puntuación de desviación estándar del IMC de -0,22 (IC del 95 %, -0,37 a -0,08)[5].

La liraglutida está actualmente aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el tratamiento a largo plazo de la obesidad (con o sin diabetes tipo 2) en niños de 12 años o más. Los eventos adversos gastrointestinales, incluidas las náuseas y los vómitos, son frecuentes pero generalmente transitorios.

Fox y sus colegas[6], publican los resultados del ensayo SCALE-Kids, un ensayo aleatorizado y controlado con placebo de liraglutida en niños de 6 a menos de 12 años de edad. Un total de 82 niños con obesidad (76% con un IMC >120% del percentil 95) fueron aleatorizados, en una proporción de 2:1, para recibir liraglutida (con un aumento gradual de la dosis a 3,0 mg) o placebo.

Todos los niños participantes recibieron asesoramiento individualizado por parte de un profesional de la salud calificado para alentar la adherencia a una dieta saludable y un objetivo de 60 minutos por día de actividad física de intensidad moderada a alta. La diferencia entre los grupos del ensayo en el cambio desde el inicio en la puntuación de desviación estándar del IMC fue de -0,4 (IC del 95%, -0,6 a -0,2).

El peso corporal continuó aumentando con el crecimiento lineal, lo que llevó a una reducción sostenida del IMC durante el período de tratamiento. Un alto porcentaje de participantes tuvo eventos adversos gastrointestinales (80% que recibieron liraglutida frente a 54% que recibieron placebo), la mayoría de los cuales implicaron náuseas y vómitos y ocurrieron durante el período de aumento de dosis.

Los investigadores consideraron que tres eventos adversos graves estaban posiblemente o probablemente relacionados con la liraglutida (dos casos de vómitos y uno de colitis). Es importante señalar que para este grupo de edad no se observaron efectos identificados sobre el crecimiento y la pubertad; sin embargo, el rango de tiempo no fue suficiente para determinar los efectos a largo plazo.

La composición corporal no se midió en este ensayo, por lo que no se puede excluir la posibilidad de una pérdida de masa muscular, al menos inicialmente. Sabemos que el IMC es un mal sustituto de la masa grasa, y en un ensayo de composición corporal en niños, se requirió una reducción en la puntuación de desviación estándar del IMC de 0,5 o más para lograr mejoras sustanciales en las mediciones de la composición corporal[7].

La reducción en la puntuación de desviación estándar del IMC de 0,7 en el grupo de liraglutida en el ensayo de Fox et al. supera este umbral y es probable que mejore las variables metabólicas como la sensibilidad a la insulina y la esteatosis hepática.

El número de niños de poblaciones desatendidas fue pequeño (p. ej., 6 de los 82 participantes eran negros), por lo que es difícil extrapolar a estos grupos.

Durante el período de seguimiento sin tratamiento, la puntuación de desviación estándar del IMC aumentó en el grupo de liraglutida, lo que es preocupante porque implica la necesidad continua de farmacoterapia para prevenir el rebote del IMC.

Sabemos que entre los adolescentes con obesidad, el aumento de peso más rápido ocurre entre los 2 y los 6 años de edad, y la mayoría de los niños con obesidad a una edad temprana tienen obesidad en laadolescencia [8].

Con estos datos y sus implicaciones, claramente necesitamos estudios a largo plazo de los resultados del tratamiento en niños prepúberes; es tranquilizador que se esté llevando a cabo una fase de seguimiento de extensión de etiqueta abierta para garantizar que se siga controlando la seguridad.

Se están realizando otros estudios que investigan preparaciones de agonistas del receptor de GLP-1 inyectables una vez por semana en niños y adolescentes con obesidad (número ClinicalTrials.gov, NCT05726227) y preparaciones orales en niños y adolescentes con obesidad y diabetes tipo 2 (NCT04596631).

A pesar de la necesidad de más estudios, los resultados del ensayo informado por Fox et al. proporcionan evidencia muy necesaria sobre los efectos de un agonista del receptor de GLP-1 en niños pequeños con obesidad, ofreciendo una opción terapéutica en niños prepúberes con obesidad severa como complemento a las intervenciones de estilo de vida saludable.

