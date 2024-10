Odisea de Argentina por el huracán Milton: “No sabemos si vamos a poder salir”

Scaloni admitió que la seguridad de la expedición es lo más importante. Este miércoles tienen que volar de Miami a Venezuela, aunque no saben cómo saldrán de Florida.

En la concentración de la Selección argentina se están viviendo horas de preocupación. El equipo se encuentra en Miami, ya trabajando para los dos partidos de clasificación para el Mundial que va a disputar ante Venezuela y Bolivia. Sin embargo, en unas horas tiene que tomar un avión rumbo al país venezolano y están bajo amenaza del huracán Milton.

Este miércoles la expedición al completo tiene previsto coger un chárter desde la ciudad estadounidense a Venezuela. Pero las temibles ráfagas de viento que se esperan en la zona de Tampa -de cerca de 250 kilómetros por hora- podrían provocar el cierre de los aeropuertos.

En ese caso, el equipo no llegaría a la localidad venezolana de Maturín con 24 horas de antelación al choque, como exige la FIFA. Lionel Scaloni trató el tema con delicadeza, admitiendo que lo más importante es la seguridad. “Estamos preocupados y esperando a ver si es verdad que podemos salir, dicen que para la tarde se podrá salir, pero no tenemos las certezas. Habíamos pedido viajar hoy (por este martes) pero no se ha podido, han denegado el viaje. Así que ahora veremos si el tiempo nos lo permite”.

“El partido es importante, pero mucho más importante es la seguridad”

“Trabajamos tranquilos, la verdad es que el lugar de entrenamiento es perfecto, pero siempre se está dando vueltas a este tema y sobre todo cuando está la seguridad, es algo delicado. El partido es importante, pero mucho más importante es la seguridad. Entonces cuando uno habla de viento, de huracanes, que pasa cerca, que pasa lejos, que cierra el aeropuerto, bueno, quieras o no, te preocupa”, admitió Lionel Scaloni.

Venezuela y Argentina se enfrenta el jueves a las 23:00 en el estadio Monumental. AFA y la Conmebol están en contacto directo con FIFA por si la delegación argentina finalmente tuviera que aplazar el viaje. Desde la AFA ya negocian que se haga una excepción, y que el choque finalmente se retrase al viernes.

Un viaje complicado

El traslado en sí a Venezuela no es sencillo, ya que no existe vuelo directo ni desde EEUU ni desde Argentina. Desde hace tiempo la AFA puso a Miami de sede central de reunión para sus internacionales. La ciudad donde vive, entre otros, Leo Messi. “No va a ser fácil llegar porque no se puede ir directo a Maturín, no se puede desde suelo americano ir directo a Venezuela. Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte”, se lamentó Lionel. Sí o sí el avión tiene que hacer una parada en Colombia.

Por el conflicto entre los países, el vuelo saldría del aeropuerto internacional de Miami, pasaría por Barranquilla y aterrizaría cinco horas después en la localidad venezolana. Antes, por la mañana, el equipo tiene previsto entrenarse en suelo americano.

En medio de este embrollo, los asuntos técnicos están en un segundo plano totalment:. “Te puedes aislar un rato, en el entrenamiento, pero después es difícil estar al margen de lo que está pasando. Creo que es hasta relativamente correcto estar pendiente de la salud de la gente y de la de uno mismo. La gente intenta protegerse, incluso se van de sus casas… Vivirlo de cerca no está bueno, para nosotros es algo nuevo y diferente, a lo que no estamos acostumbrados, entonces estamos en alerta”, sentenció el seleccionador.