Oposición ve insuficiente el trabajo del Ministerio de Salud frente a las afecciones por la humareda

El departamento de Santa Cruz registró niveles de contaminación de aire más altos de su historia, el índice de calidad del aire (ICA) alcanzó a 500 puntos a las 3:00 de la madrugada del martes 8 de octubre.

Santa Cruz en una de las jornadas con mayor contaminación del aire

Fuente: ANF

La Paz, Bolivia, 10 de octubre del 2024. – Parlamentarios de oposición al Gobierno observaron este miércoles que el Ministerio de Salud realiza un trabajo insuficiente frente a las afecciones que sufre la población por la humareda provocada por los incendios forestales. Esta semana, el departamento de Santa Cruz registró una de las contaminaciones del aire más altas que se constituyen una amenaza para la salud de la población.

La subjefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros cuestionó el trabajo que realizan los ministros de Estado, incluso Salud, mientras continúan los incendios forestales y la población sufre la contaminación del aire, especialmente en Santa Cruz y Beni.

“La ministra de Salud (María Renée Castro) lo único que hace, en vez de buscar soluciones verdaderas para los afectados, es campaña política con la entrega de insumos para los afectados (por los incendios), no es suficiente el trabajo”, declaró Claros a la ANF.

Incluso el aeropuerto internacional de Viru Viru tuvo que suspender sus vuelos por al menos siete horas porque la visibilidad era casi nula. Además, instruyeron a las unidades educativas activar las clases virtuales por al menos dos días.

Los estudiantes del municipio de Ascensión Guarayos pasaron clases de forma presencial y en medio de humareda que impedía a los estudiantes ver más allá de 50 metros. El escenario se habría replicado en el departamento del Beni.

El diputado cruceño del Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricio Mendoza también cuestionó el trabajo de la ministra de Salud, debido a que el esfuerzo que realiza sería insuficiente ante el pedido de auxilio que hicieron los cruceños porque las afecciones que está sufriendo por la mala calidad del aire.

“¿La ministra (de Salud) sabrá la contaminación que hay allá (en Santa Cruz)? No hay nada, la gente está clamando ayuda, no hay nada (…). La ministra debería renunciar de una vez; es más, el Lucho debería sacarle, no ha hecho nada, no hay resultados, no hay respuestas frente a la contaminación del aire”, protestó Mendoza.

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, hasta la fecha se realizaron 24,227 atenciones médicas en Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz. Entre tanto, sólo recomendó el uso de barbijo ante la mala calidad del aire.

Según el diputado arcista del MAS Rolando Enríquez Cuéllar, la ministra de Salud hace un buen trabajo porque generó brigadas médicas.