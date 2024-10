Opositores critican la obstinación del Gobierno para mantener su fracasado modelo económico

Aumentó la deuda pública y la situación económica que atraviesa Bolivia es cada día más difícil y es el resultado del modelo económico del gobierno del MAS vigente por casi 20 años.

Imagen referencial. Foto: Internet

La Paz, 15 de octubre de 2024 (ANF). – Ante el incremento de la deuda pública y la difícil situación económica que atraviesa el país, los opositores sostienen que es el resultado del modelo económico del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) implementado por casi 20 años y que fracasó, el cual se sustentó en los recursos de la venta de gas.

“En el caso de la deuda interna y la deuda externa que se ha incrementado de forma sostenida en este último tiempo tiene que ver con lo estructural, tiene que ver con el fracaso económico que durante mucho tiempo fue sostenido con los ingresos del gas y han mermado. Se acabó la bonanza económica», sostuvo el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi.

De acuerdo a la información proporcionada por el economista Julio linares, los desembolsos a la deuda pública que realizó el Estado boliviano en 2023 alcanzaron a Bs 40.198 millones, es decir, se incrementó en cinco veces más con relación a 2015, cuando el pago era de Bs 8.992 millones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La senadora de Creemos Centa Rek coincidió con ese punto de vista y señaló que una de las causas de esta situación es que los recursos que recibió el Estado por la venta del gas no fueron manejados con responsabilidad, porque -por ejemplo- se destinó a la creación de empresas estatales deficitarias.

“Toda esta situación que está enfrentando el país es por un modelo (económico) caduco, el gobierno se obstina en no cambiar el modelo económico porque sería aceptar el fracaso del modelo populista. Además, eso mostrará que durante los años de bonanza económica no supieron cómo invertir esos recursos, entregaron a las empresas estatales que no aportan al Tesoro General de la Nación”, puntualizó.

Durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), del que también formó parte como ministro de Economía el actual presidente Luis Arce, los especialistas en economía y los opositores advirtieron que el “despilfarro” iba a tener consecuencias para la economía del país, asimismo, la falta de una visión diversificada de la matriz productiva, sin embargo, no fueron escuchados y en ese tiempo fueron descalificados.

Las consecuencias se viven desde febrero de 2023, cuando se registró dificultades con la obtención de la divisa norteamericana en las entidades financieras, se agudizó esa situación porque el tipo de cambio se duplicó en el mercado paralelo. A eso se suma el desabastecimiento de combustible, específicamente de diésel que está afectando al sector productivo y al transporte pesado.

En defensa

A pesar de la situación crítica del país, el diputado del ala evista del MAS Ramiro Venegas defendió el modelo económico, en su criterio, el gobierno de Luis Arce no tuvo la capacidad de aplicar un plan para dar continuidad a ese programa. Consideró que solo se dedicaron a desprestigiar a Evo Morales.

“No ha fracasado, es más, sigue vigente este modelo que se ha aplicado en el gobierno de Evo Morales. Lo que pasó es que este gobierno no ha tenido la capacidad de generar políticas que den continuidad a este modelo, no hay una estrategia para enfrentar la crisis económica y lo único que están haciendo es responsabilizar al anterior gobierno”, manifestó,

Su colega del ala arcista Gloria Callisaya rechazó esa declaración y afirmó que el gobierno se distingue por el proceso de industrialización de los recursos naturales y la ampliación de la base productiva para generar recursos económicos adicionales, lo que se conoce como “industrialización con sustitución de importaciones”.

“No se puede esperar más de los legisladores del ala radical que critican al gobierno de nuestro presidente Luis Arce, se está aplicando el fomento a la industrialización de los recursos naturales, se están construyendo plantas para industrializar los diferentes productos que se importan, uno de ellos es la planta de biodiesel”, señaló.

Según informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 10 años la venta de gas al mercado externo cayó en un 68,7% en valor y 58,6% en volumen. Las exportaciones bajaron de 13,46 millones de toneladas en 2014 a 5,57 millones la gestión pasada. En cuanto al valor, las ventas se desplomaron de $us 6.011,1 millones a $us 1.880,4 millones.

Gestora

Por otra parte, Urquidi consideró que el Gobierno está sustentando los gastos públicos y pago de la deuda con los recursos de la Gestora Pública que administra los aportes de los trabajadores. Además cuestionó la falta de transparencia en la información que maneja la entidad estatal, recordó que desde la Asamblea Legislativa se solicitó un reporte, pero no hubo respuesta.

«Desde la Asamblea Legislativa nosotros hemos venido insistiendo que se transparente la información de la Gestora y en su momento, como bancada de Comunidad Ciudadana, hemos planteado un proyecto de ley que dé la posibilidad a los bolivianos de forma voluntaria escoger si sus aportes son administrados por la Gestora o por una AFP privada», añadió.