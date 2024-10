Padre denuncia que dos sujetos ‘emborracharon y abusaron’ de su hija de 14 años en Los Lotes

Pese a la gravedad de los hechos, el progenitor denunció falta de atención por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Los Lotes.

Santa Cruz, Bolivia.-

Un padre de familia de la zona de Los Lotes en Santa Cruz denunció un presunto caso de violación, negligencia y vulneración de derechos contra sus hijas menores, luego de que individuos desconocidos ingresaran a su domicilio mientras las niñas se encontraban solas.

Según relató el padre a la Red Uno, estos sujetos habrían emborrachado a su hija de 14 años junto a dos compañeras y encerrado en el baño a sus otras hijas de 9 y 2 años, impidiéndoles alertar a sus padres.

En sus declaraciones, el progenitor explicó que su hija mayor fue internada en una clínica tras presentar síntomas de intoxicación severa. “La encontré completamente ebria, no sabía ni su nombre y, en su estado de confusión, solamente quería matarse”, narró. Asimismo, agregó que estos sujetos habrían sustraído el teléfono y la computadora de la joven, además de quitarle el teléfono a las niñas más pequeñas para evitar que dieran aviso a sus padres.

Pese a la gravedad de los hechos, el padre denunció falta de atención por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Los Lotes. “Anoche capturamos a uno junto con la Policía, pero esta mañana ya no estaba detenido. Me han mandado de oficina en oficina y nadie me da respuesta”, señaló.

El hombre expresó preocupación por la salud de su hija mayor, que tuvo que ser tratada por intoxicación hasta la madrugada, y exigió que se realizara un examen forense a la menor para descartar posibles abusos.