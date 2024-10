Padre reconoce que Evo embarazó a su hija cuando era menor de edad

Fuente: El País

En el marco de la investigación por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas en los que está implicado el expresidente Evo Morales, el padre de la menor presuntamente embarazada por Morales ha brindado declaraciones que complican la situación legal del exmandatario. E.V.M., padre de la víctima, confirmó en su testimonio que Morales es el progenitor de su nieta y que su hija era menor de edad cuando quedó embarazada.

La víctima, originaria del municipio de Yacuiba, habría dado a luz cuando aún no había alcanzado la mayoría de edad, según lo declarado por el padre.

Según lo revelado por el periodista Junior Arias, en la declaración del padre confirma que su nieta es hija del expresidente.

«Claro, es hija de Evo Morales», declaró el padre durante su testimonio, agregando que la madre de la menor dificultó su acceso a la familia y al cuidado de su hija.

En las últimas horas, se determinó la detención preventiva del padre de la menor, quien reveló detalles sobre el embarazo y los obstáculos que enfrentó para estar presente en la vida de su hija. Sin embargo, Evo Morales, quien actualmente enfrenta una denuncia por trata y tráfico de personas, se resiste a presentarse ante las autoridades para declarar.

Como respuesta a las investigaciones y las acusaciones en su contra, seguidores de Morales han iniciado bloqueos de caminos a nivel nacional, aunque en esta primera jornada no han tenido la contundencia esperada.

Declaración del padre, E.V.M.:

Respuesta: “No me dejaron acercarme, su madre es muy mala”.

-¿Cuándo se enteró que su hija estaba embarazada?

Respuesta: “Yo me enteré por lo que la gente a veces hablaba”.

-¿Diga usted si tiene conocimiento quién es el progenitor de su nieta?

Respuesta: “Claro, es hija de Evo Morales (…)”.

-¿Diga usted a los cuántos años su hija dio a luz a su nieta?

Respuesta: “No me acuerdo bien, pero era cuando era menor, como no vivía con ellos, no recuerdo bien la edad”.